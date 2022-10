Végletekig megosztó társadalmi vita alakult ki Pankotai Lili trágárkodásáról

Október 23-án, vasárnap délután tanártüntetést tartottak Budapesten. A Műegyetem előtt felállított színpadon többen is felszólaltak, így Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is. A szabad oktatásért szervezett demonstrációra rácsatlakozott szinte a teljes ellenzék, mégis a legnagyobb port egy pécsi diáklány, Pankotai Lili slam poetryje verte fel.



A beszéd elhangzása után alig 12 órával a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának igazgatója nyilvános közleményben határolódott el a vasárnapi tüntetésen felszólaló Pankotai Lilitől. Nyisztor Zsolt egyebek mellett ezt írta:

A vasárnapi tüntetés szervezője, az ADOM Diákmozgalom védelmébe vette a rendezvényükön fellépő diáklányt.

Ezt teszi a tizenévesekkel a folyamatos társadalmi feszültség generálása, ha semmibe veszik, amit mond. Mert ha nem hallgatják meg, ha csírájában elfojtják a vitát, akkor az ember egyre kétségbeesettebb vagy egyre dühösebb lesz. Az utóbbi történt, ami azt jelenti, hogy egy jogosan dühös diák bátran kiáll a saját véleménye mellett, aminek tartalmával egyetértve mi is kiállunk mellette

– áll az ADOM Diákmozgalom posztjában.

Molnár Áron noÁr is nyílt levélben üzent Nyisztor Zsoltnak Kiállunk Pankotai Lili mellett felkiáltással. Facebook-bejegyzésében többek között arra is kitért, hogy ő kérte fel Pankotai Lilit, hogy október 23-án az ADOM Diákmozgalom tüntetésén slammelje el Jövő című szerzeményét.

Krassó László, a Magyar Rádió korábbi igazgatója is nyílt levelet írt a gimnázium igazgatójához. Az intézmény korábbi tanulója, a Pécs városért díj kitüntetettje levelében erélyesebb fellépést követel Pankotai Lilivel szemben.

Kérem, találjanak egy olyan jogszabályt, amely hivatkozásul szolgálhat diákjuk kirugásához, úgy, hogy a lába se érje a földet. Hosszú újságírói pályám során, sem a rádióban, sem a tv-ben ilyen mosdatlan, ordenáré szöveget még nem hallottam. Amikor követelem eltávolítását az egyházi intézményből, eszembe jut, hogy a kommunizmus idején osztályfőnökünket Virág István tanár urat azért rugták ki 1959-ben,mert egy országjáró kirándulásunk alkalmával több templomba is bevezette az osztályát. Diáktársunkat pedig azért zárták ki Pécs összes középiskolájából, mert többszöru intő után sem viselte az intézmény egyensapkáját. Ez a buta, szennyes szájú lány olyat tett, amir nem kell különösebben indokolni a büntetés kiszabásakor. Úgy gondolom, elég hivatkozás a gimnázium hírnevének súlyos megsértése

– írja, és hozzáteszi: amennyiben nem rúgják ki a lányt, visszaküldi érettségi bizonyítványát az intézménynek.





Ezzel ellentétes véleményt fogalmazott meg nyilvános posztjában Heidl György esztéta, filozófiatörténész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának dékánja.

Egy pécsi gimnazista diáklány felment a színpadra, és elmondta a slam poetry műfajban írt szövegét az erkölcsi, szakmai és anyagi szempontból is megalázott és kiszolgáltatott tanárai mellett, majd saját iskolája igazgatója hivatalos közleményben elhatárolódott a felszólalásától, messzemenően elutasítva „annak minden, a keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát és narratíváját.” Mi történik itt? Nem tudunk különbséget tenni műfajok és beszédmódok között? Nem vagyunk hajlandók elismerni a valódi nehézségeket, és ezért álproblémákat gyártunk? Elfelejtettük, hogy olyan apologéták, mint Pázmány Péter vagy Szent Jeromos milyen stílusban, milyen szavakkal, milyen nyíltsággal, a trágárság miféle eszközeivel védte vélt vagy valós igazát? Tőlük vett hosszas idézetekkel lehetne álszent keresztényeket zavarba hozni

– írta Heidl György. Az ókeresztény irodalom, teológia és művészet egyik legismertebb hazai kutatója szerint ha egy, a retorikai eszközeiben a műfaj és a generációs beszédmód miatt szándékosan nem válogató diáklánytól számon kérjük írása „keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát”, akkor mit állítunk ezzel szembe? Hol van a pedagógusok mellett kifinomultan, elfogadható narratívával kifejtett katolikus (vagy más) egyházi állásfoglalás? Hol marad a katolikus egyház társadalmi tanításának képviselete?



Böszörményi István képzőművész, szobrász a saját közösségi oldalán a slam poetry stílusában szólította meg Nyisztor Zsolt gimnáziumi igazgatót:

– szólt a Pankotai Lili stílusában készült üzenet.

Nyílt levelet akart írni először Perintfalvi Rita író, katolikus teológus is, végül bátorító levélben üzent Pankotai Lilinek.

fantasztikus érzés volt vasárnap a tüntetésen megtapasztalni azt, hogy a generációd és benne Te elkezdtetek nyíltan politizálni, mégpedig tisztán, világosan és nagyon keményen. És igazatok is van, mert itt a Ti jövőtöket tették tönkre! Hiszen Ti vagytok, ahogy mondod a »k*baszott jövő«

– írta, majd hozzátette, hogy szerinte az oktatásügyet úgy egészében, a benne levő pedagógusokat és diákokat ma a kormánypolitikusok járulékos veszteségnek tekintik.

Mi, akik ellenzéki módon gondolkodunk, értünk Titeket és értjük a Te kiáltásodat is. És értjük a keménységét, az obszcenitását is!

Megszólalt Pankotai Lili védelmében Nagy Blanka is, aki négy éve, szintén gimnazistaként a túlóratörvény elleni tüntetéseken szólalt fel. Ő volt az, aki „bajszos fasznak” nevezte akkor Áder Jánost. Most egy tanmesében írta le Facebook-oldalán, mire számíthat Pankotai Lili, azután, hogy káromkodott a vasárnapi tüntetésen.

a mozgolódáson egy lakó felszólalt és kimondott néhány ördögi csúnya szót. Elmondta ez a lakó, hogy mennyire nem fair, hogy Korrupcius Maximus libamájat eszik, míg ők csak a száraz kenyeret, jobb napokon tejjel. Mesélt arról is, hogy mennyire becsapja az állam az embereket és hogy milyen szinten legaljasodott itt minden. Hogy itt már nincs jövő és nincs jelen. Hogy Prüdériában, ellopják a prűd emberek pénzét és nem a fejlődésre fordítják, hanem a király családjára és barátaira

– vélekedett Nagy Blanka.





Megvédte a diáklányt Simon Márton költő, műfordító, a slam poetry kiemelkedő hazai alakja, aki ezt írta:

Bayer Zsolt publicista saját blogján, a Bádogon más véleményen volt:

Itt van még egy...Lehet, ez mind ilyen. Ezeket nevelték a tüntető tanárok, így aztán egymásra is találtak. Zsák a foltját, szar a gödrét. Egykoron Babits Mihály tanított gimnáziumban. És ilyen szerencsétlenek nem jártak, mert nem is járhattak oda. Abigél? Ott, akkor, ilyen dumával? Pedig ott, akkor volt, lehetett volna tétje. A mi időnkben is volt tétje. Ma? Semmi tétje.