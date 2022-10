Elindult a titkosszolgálati nyomozás Márki-Zay Péterék ellen

Már az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is elkezdte a vizsgálatot a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) kampánytámogatásai ügyében.

A mozgalom az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől kapott majdnem kétmilliárd forintot a választás előtt. Az ügyben már a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága is több ülést tartott, és legutóbb ők rendelték el a titkosszolgálati vizsgálatot is.

A hvg.hu értesülése szerint azóta az Alkotmányvédelmi Hivatal meg is indította ezt a vizsgálatot. A titkosszolgálat először az ügyben érintett magyarországi bankokat szólította fel arra, hogy listázzák ki azokat a tranzakciókat, amelyeket az Action for Democracy kezdeményezett 2022. január 1-je óta.

A HVG-nek Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója minderről azt mondta: szerintük az MMM nem követett el törvénysértést, de

az Alkotmányvédelmi Hivatalnak ezzel együtt is megvan a jogi alapja a vizsgálat lefolytatásához,

mivel ők egy ilyen esetben is megvizsgálhatják azt, hogy a külföldről való pénzelés veszélyt jelent-e Magyarország törvényes rendjére.

A HVG kereste az Action for Democracy vezetőjét, Korányi Dávidot is, aki azt mondta: ő még nem tud arról, hogy a hivatal is vizsgálódik, de szerinte „egy új szakaszt jelentene a magyar demokrácia és jogállamiság lezüllesztésében, ha a titkosszolgálatokat immár nyíltan politikai célokra és a magyar civil társadalom megfélemlítésére használják fel”.