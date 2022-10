Budaházy Györgyöt kiengedik a börtönből

Budaházy Györgyöt idén márciusban ítélte 17 börtönbüntetésre a bíróság.

Ez idáig börtönbüntetését töltötte, most azonban több, hozzá közel álló személy is arról számolt be, hogy elengedik, és bűnügyi felügyelet alá helyezik. Ezt írta Budaházy Edda, valamint az elítélt férfi ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás is.

Csatát nyertünk, de háborút nem, az ügynek még nincs vége

– fogalmazott Budaházy György húga. Gaudi-Nagy Tamás mindeközben azt mondta, hogy „a Kúria jogerős végzésével elrendelte Budaházy György letartóztatásának megszüntetését és egyúttal bűnügyi felügyeletét, amelyet otthonában kell eltöltenie, lábpereccel”.

Ez óriási dolog, hogy több mint fél év után sikerült Budaházy Györgynek kitörnie a letartóztatásból [...] Nagyon remélem, hogy ez a döntés mintegy előszele annak, hogy ő és társai – összesen 17-en – végre megszabadulhatnak ettől a gyurcsányi koncepciós eljárástól, és megkapják mielőbb az eljárási kegyelmet

– mondta a jogász.

Budaházy György az előző hétvégén jelentette be testvérén keresztül, hogy éhségsztrájkba kezd a börtönben. Elképzelhető, hogy ezzel összefüggésben született döntés arról, hogy kiengedik a börtönből, és bűnügyi felügyelet alá helyezik.

