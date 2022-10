Így lesznek nyitva az üzletek a hosszú hétvégén

Mind a Tesco, mind az Auchan, továbbá a Lidl és az Aldi, illetve a többi élelmiszer-kereskedelmi üzlet honlapján található információk szerint a boltok a megszokott nyitvatartás mellett működnek a hosszú hétvégén, sőt október 31-én, halloween estéjén is nyitva lesznek – írja a Világgazdaság,

Egyedül kedden, mindenszentek alatt lesznek zárva a boltok.

Az üzletek egyenként határozzák meg nyitvatartásukat, ugyanis vannak boltok, amelyek a bevásárlóközpontok üzemidejéhez igazodnak, tehát általában hamarabb zárnak.

A bevásárlóközpontok és a plázák jellemzően este nyolc és kilenc között zárnak be, nagyon sok élelmiszerüzlet azonban tízig is nyitva van hétköznap. Kivételt képeznek ez alól a kisebb vidéki városokban működő boltok, ezeken a helyeken korábban zárhatnak be.

A lap szerint kereskedelmi szempontból most kifejezetten jól jön a hosszú hétvége, ugyanis a boltok kapnak három olyan napot, amikor a vásárlók zöme nem dolgozik, így van idejük nézelődni, költekezni. A mostani hétvége valamelyest lendíthet az utóbbi idők gyengélkedő forgalmán, illetve segítség lehet eligazodni a vásárlóknak a karácsonyi forgatagban.

