Megszűnik a csecsemő- és gyermekkardiológia-ellátás egy vidéki városban

A Hetényi Kórház főigazgatója október 14-én tájékoztatta az államot arról, hogy „humánerőforrás-hiány miatt a biztonságos betegellátást nem tudják biztosítani a csecsemő- és gyermekkardiológia szakmában”.

Emiatt a megyei kórházban novembertől meg is szűnik a szóban forgó ellátás, az ide tartozó gyerekeket a több száz kilométerre lévő Budapestre vagy Debrecenbe kell ezentúl szállítani – tudatta Kunetz Zsombor orvos, egészségügyi szakértő a közösségi oldalán.

November elsejétől megszűnik a gyermek csecsemő- és gyermekkardiológiai ellátás is a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórházban. Itt korábban július elsejétől megszűnt a csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív ellátás is (ezzel az összes olyan ellátás is, amely gyermek intenzív osztályos hátteret igényel, mint például a sebészet vagy a gyermek baleseti sebészeti műtétek egy része, visszaállításáról nincs hír), májustól az ügyeletek egy részében nem tudják biztosítani a stroke, a neurológiai, a szülészeti, a PIC, az arc- állcsontsebészeti ellátást. A háttérben mind, mind humánerőforrás-hiány áll