Őrizetbe vettek egy győri orvost, mert hálapénzt fogadott el

A Petz Aladár Egyetemi Kórház egyik főorvosa ellen eljárást indítottak, mert hálapénzt fogadott el. Akár három évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat az az egészségügyi dolgozó, aki kapja, és egy évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető az a páciens, aki adja a hálapénzt.

A rendőrség a Petz Aladár Egyetemi Kórház egyik főorvosa ellen nyomoz, aki a rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt időszakban több betegétől hálapénzt fogadott el – olvasható a police.hu oldalon.

A nyomozók a doktort gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, majd ezt követően a Győri Járásbíróság bűnügyi felügyeletét rendelte el. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság eljárást folytat vesztegetés bűntett gyanúja miatt.

Még 2020 októberében fogadta el a kormány a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, illetve ekkor állapodtak meg a hálapénz kivezetéséről is.

Mint megírtuk, a 2021. januártól életebe lépett egészségügyi szolgáltatói törvény alapvetően írja át az orvos–beteg kapcsolatot. Ugyan eddig is büntetendő volt a hálapénz elfogadása, kevés eljárás indult vesztegetés vádjával orvosok ellen. A törvény az orvosok béremelése mellett megtiltotta a hálapénzes ügyleteket, amihez az Országgyűlés a büntető törvénykönyvet is módosította. Így akár három évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat az az egészségügyi dolgozó, aki kapja, és egy évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető az a páciens, aki adja a hálapénzt.