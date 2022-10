Magyar ápoló lett Európa legjobbja

A szeptember 7. és november 26. között zajló WorldSkills Competition 2022 Special Edition (szakmák világversenye) eseményen 57 ország 1015 versenyzője méretteti meg magát 62 versenyszámban. A sorozatban Magyarország 23 versenyszámban 27 fiatal szakember részvételével képviselteti magát.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatósága 2014 óta vesz részt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) együttműködve az EuroSkills és WordSkills versenyen Health and Social Care kategóriában, ahol szakmai támogatóként biztosítja a versenyzők felkészítését az eredményes szereplésre. Az egészségügyi szakmát egyedüliként képviselő magyar versenyző, Pál Blanka is részt vett egy intenzív felkészítésen az OKFŐ szervezésében, amelynek keretében többek között volt versenyzők is segítették.

Pál Blanka Földeákon él, a Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskolájában szerzett gyakorló ápoló végzettséget 2020 júniusában. Jelenleg általánosápoló-képzésre jár, ahol várhatóan 2023 februárjában végez.

