Párás, ködös idővel búcsúzik a hét

Sokfelé párás, ködös lesz a reggel, több helyen ködszitálás is kialakulhat, a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet főként az ország északkeleti felén egész nap megmaradhat. A nappali maximumok 11 és 22 fok között alakulnak.

Vasárnap is párás, ködös reggelre ébredhetünk, szitálás, ködszitálás ismét kialakulhat. Napközben naposabb, illetve borongós, szürke, párás tájak válthatják egymást, akár kis távolságon belül is – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint több napsütésre a nyugati, délnyugati országrészben van esély. Nem lesz jelentős a légmozgás. Délután 11-22 fokra van kilátás, ismét a naposabb tájakon számíthatunk a melegebb időre.

Fotó: Időkép

Az orvos meteorológiai jelentés szerint vasárnap nem várható fronthatás, de a sokfelé párás, ködös időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kilenc megyére adott ki elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést tartós, sűrű köd miatt. A figyelmeztetés Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében.

Marad a hideg

Hétfőn is hasonló lesz a helyzet, nagyobb eséllyel az ország északkeleti felére ragadhat be egész nap a hidegpárna, míg délnyugaton akár több órára is kisüthet a nap. Hajnalban 6-12 fok várható, a csúcshőmérséklet pedig 11 és 23 fok között alakulhat, újra a napos tájakon lesz melegebb.

Kedden, mindenszentek napján sem várható lényeges változás, reggel többfelé lesz pára, köd, helyenként ködszitálással, napközben folytatódik a felemás időjárás. A Dunántúlon megélénkülhet a délies szél. A tartósan borongós, nyirkos tájakon 11-15 fok várható, míg a naposabb országrészekben 20-23 fok is lehet.

Szerdán egy gyenge hidegfront érkezhet, de csak kevés helyre hozhat gyenge esőt, és az északnyugatira forduló szelet is legfeljebb élénk lökések kísérhetik. 12 és 19 fok között alakulhatnak a maximumok.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés, stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras .

(Borítókép: Komka Péter / MTI)