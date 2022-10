Szia, uram, mit iszol? – indul a száraz november

Norbertnek meggyűlt a baja az alkohollal. Nem most, már sok évvel ezelőtt. Ha valaki, ő pontosan tudja, hogy mit jelent a függés. Most azonban már gyógyultként tekint magára. Kedden, november elsején veszi kezdetét az idei száraz november kihívás, ő pedig eldöntötte, hogy idén is részt vesz rajta, mert úgy gondolja:

rengeteget segített nekem, hogy jobban megismerjem magamat és az alkohollal való kapcsolatomat.

Könnyű neki, mondhatná a többi résztvevő, hisz Norbert már hat éve nem iszik alkoholt. A helyzet azonban ennél összetettebb. Azt mondja, amióta lemondott a szeszről, gyakorlatilag elvesztette a kapcsolatát a szociális alkoholfogyasztókkal. Azért is izgalmas dolog számára a száraz november, mert a benne részt vevők Facebook-csoportjában, illetve az onnan érkező reakciók alapján könnyebben érti meg a szociális ivók által képviselt, úgynevezett normális társadalom róla alkotott képét. Nagyobbrészt pozitív megerősítéseket kap, de sokan kirekesztenék a csoportból, mert úgy vélik, hogy nincs kapcsolata az alkohollal. Ez azonban így nem igaz.

Norbert jelenleg az építőiparban, egy olyan brigádban dolgozik, melynek tagjai novemberben nem isznak alkoholt, az építkezéseken azonban a többiek körében folyamatosan jelen van az italozás.

Erről nagyon meredek történeteket mesél. Mint mondja, sokan – köztük számos fiatal – el sem tudja képzelni, hogy már munkakezdés előtt ne egy-két felessel indítsa a napot. Norbertnek azért kell a száraz november kihívás „normális” résztvevőitől származó bátorító megerősítés, hogy saját, erősen alkoholizáló közegében saját élete példáját stabilan állíthassa a többiek elé. A most következő hónap egyébként számára is lemondással jár, ő ezúttal az üdítőital-fogyasztást engedi el.

„A száraz november elsősorban az alkoholprobléma megelőzésére szolgál. E program azoknak szól, akik isznak, és inni is akarnak, csak mindezt alacsony kockázat mellett szeretnék tenni” – magyarázza Dávid Ferenc, a program vezetője. Nem a józanságra törekednek a résztvevők, hanem összességében a mértékletességre.

A száraz november senkit nem fog meggyógyítani, nem szól azoknak, akik kontrollvesztéses ivók, inkább azoknak, akik szeretnék az ivás örömét biztonságosan megtartani.

Az idei kihívás középpontjába – az egyetemisták, majd a nők italfogyasztása, illetve a kocsmázással kapcsolatos saját felelősség után – ezúttal az ünnepeket és a rohamivást állítják. Hangsúlyozza: nem az ünnepekből szeretnék száműzni az alkoholt, inkább azt akarják megmutatni, hogy ilyen alkalmakkal az indokolhatónál mennyivel többet iszik a magyar. A mértékletesség gyakorlás által elsajátítható erény.

Az idei központi üzenetet Dávid Ferenc úgy foglalja össze: a minőség győzelme a mennyiség felett.

Ez azért is fontos, mert a rohamivás leginkább a 18-20 éves korosztályt jellemzi, ami azt jelenti, hogy az illető két óra leforgása alatt 5 egység alkoholt fogyaszt el (egy italegység egy 0,33-as pohár sörnek felel meg). A rendszeres rohamivásnak a későbbiekben nagyon sok káros következménye lehet a filmszakadásoktól kezdve a memóriaproblémákon át egészen mások fizikai veszélyeztetéséig. A közelmúltbeli vizsgálok azt is kimutatták, hogy a rohamivásban sokkal több ember érintett, és sokkal nagyobb mennyiségű alkohollal, mint korábban azt gondolták.

A száraz november résztvevői többnyire 30 év felettiek, amit a programvezető szakember azzal magyaráz, hogy a náluk fiatalabbak körében nincs akkora ismertsége, illetve hosszabb-rövidebb időnek el kell telnie az ember életében ahhoz, hogy felismerje, dolga van az alkoholfogyasztásával.

Foci-vb, sör, sóvárgás

„A férfiközösségek társasági életének egyik jelentős kötőeleme a sör, ezért is szép kihívás a tagok számára a száraz november” – erősíti meg Zacher Gábor toxikológus, megjegyezve, hogy idén különös nehezítő tényező lesz számukra a hónap második felében kezdődő katari labdarúgó-világbajnokság, amit nehéz elképzelni zöld teával és hagymás chipsszel.

Ha valaki minden napját egy doboz sörrel zárja, mert úgy érzi, így tud jobban elaludni, ha már nap közben sóvárogva gondol rá, az a szakember szerint elgondolkodtató, de az alkoholreklámokban is komoly veszélyt lát. Hiába olvasható az apró betűs résznél, hogy 18 év alattiak nem fogyaszthatják, és a mértékletességre is hiába hívják fel a figyelmet, ezek ugyanis egy vágyott életérzést közvetítenek. Nem azt üzenik, hogy tessék vedelni, hanem a fiatalság, Citadella, tetőterasz háromszögének közepébe helyezik az italt, ami így az elérendő ideák polcára kerül.

A másik probléma az alkohol kiváló szorongásoldó hatásában rejlik, ezt ugyanis a fiatalok nagyon hamar felismerik, és évek múltán olyan felnőttekké válnak maguk is, akik ezt a szerzett tudást előszeretettel kamatoztatják.

Zacher Gábor emlékeztet, hogy a Covid-járvány első hulláma okozta stressz világviszonylatban közel 300 százalékkal növelte meg az alkoholos italok eladási volumenét. Ebből kiindulva joggal lehet attól tartani, hogy az előttünk álló hónapok egzisztenciális bizonytalansága sem kedvez majd az alkoholtól való kartávolság megtartásának.

Mindazoknak, akik bizonytalanok annak megítélésében, hogy vajon sokat isznak-e, azt javasolja, hogy számolják össze, az adott hónapban mennyi pénzt fordítottak alkoholos italok megvásárlására. Lehet, hogy a jelen gazdasági körülmények között már ez önmagában visszatartó hatást gyakorolhat.



Takách Gáspár, aki 20 éven át vezette az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet addiktológiai osztályát, kifejezetten hasznos kezdeményezésnek tartja a száraz novembert, mivel az a kezeléseket követő rehabilitáció kiváló kiegészítő eszköze.

Maga az alkoholizmusra való hajlam nem biológiai értelemben, hanem a szülői megküzdési minták, illetve azok átadása alapján tekinthető örökletesnek.

Szomorú jelenségnek nevezi, hogy a mennyiségi fogyasztást illetően a magyarokkal egy lapon említhető franciáknál sokkal kevésbé jellemző a súlyos lerészegedés (mivel ott könnyebb italokat fogyasztanak). Ez ugyanis azt eredményezte, hogy a magyar társadalom súlyos alkoholizmussal szembeni toleranciaszintje az európai átlagnál jóval magasabb.

Azt mondja, a száraz november leginkább azoknak ajánlható, akik arra kíváncsiak, hogy mi történik velük olyankor, amikor hosszabb ideig nem isznak. Takách doktor szerint aki nem bír ki 30 napot alkohol nélkül, annak külső segítségre van szüksége.

(Borítókép: Index)