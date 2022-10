Hadházy Ákos pert nyert a Nemzeti Népegészségügyi Központ ellen

Miközben tovább tart az MTVA székházzal szemben indított akciója, Hadházy Ákos arról írt bejegyzést a közösségi oldalán, hogy pert nyertem Müller Cecília ellen. Rögtön pontosít, hogy valójában a Nemzeti Népegészségügyi Központ volt a felperes, a tisztifőorvos nem vitte saját nevén a pert.

Hadházy Ákos megjegyzi, kétmillió forintra perelték azért, mert azt állította, hogy a kínai és az orosz anyagok engedélyezésénél a hatóságok akkora szakmai hibákat vétettek,

mintha a 7-es busz vezetője százhússzal rohanna, és minden piros lámpán keresztülhajtana végig a Rákóczi úton.

Azzal is támadták, hogy Müller Cecília képe is az illusztrációk között volt és nem azzal védekeztek, hogy minden rendben volt az engedélyezéssel, hanem hogy nem ők adták ki papíron az engedélyt.

A bíróság is rámutatott, hogy egyrészt Hadházy Ákos ezt nem is állította, másrészt az intézmény hivatalos honlapjáról még lehetne is így gondolni.

Így Müllerék nem kapnak kétmilliót, de az intézete befizet 50 ezer forint perköltséget.

A politikus hozzáteszi, továbbra is állítja, szakmai bűn volt az egészségügyi irányítás eljárása.

