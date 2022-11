Vészesen növekednek az állatorvosi költségek, veszélyben a menhelyek

Az Index hamarosan új rádiós műsort indít, amelyben minden héten olyan témákat világítunk meg több nézőpontból, amely éppen aktuális. A Pont most című podcast bemutatkozó adásában az állattartást és az állatmenhelyek nehézségeit vesézzük ki a jelenlegi válságos gazdasági helyzetben, a témában érintett szakemberek segítségével.

Nemcsak az állattartókat, hanem az állatmenhelyeket is nehezen érinti az orosz–ukrán háború nyomán kialakult gazdasági krízis. Drágulnak ugyanis az állateledelek, felfelé kúsznak az orvosi és rezsiköltségek, miközben egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy kisállatot tartsanak, illetve adományokat juttassanak el menhelyeknek.

Az Index Pont most című podcastjában a kutyákat, kutyatartókat, és az állatmenhelyeket sújtó problémákról most a témában érintett szakemberek számoltak be.

A Magyar Állatvédők Országos Szervezetének szóvivője szerint rendkívüli erővel nőtt a menhelyre leadott állatok száma. A feldolgozott adatok azonban egyértelműen azt mutatják, hogy az emberek tízből hét esetben nem a válságra hivatkoznak, amikor leadják házi kedvenceiket, hanem arra, hogy több munkát kell vállalniuk, és így már nem marad idejük az állataikra – tette hozzá Szilágyi Attila Balázs.

Most még nem is érezzük igazán a válság hatásait, azt 1-3 hónap múlva, ha már sorozatosan, folyamatosan megérkező, sokkal magasabb számlák, az esetleges fizetésképtelenség esetén fogjuk érezni

– fogalmazott a szakember.

Az állatorvosi költségek növekedése azonban már most is érzékelhető. Elmondása szerint van, ahol csak 8-10, de van, ahol akár 30-40 százalékos emelkedés tapasztalható, ami meghatározó lehet az állattartók döntésében, hogy menhelyre adják vagy rosszabb esetben az utcára dobják kedvenceiket.

Szilágyi Attila Balázs végül elmondta, nagyon reménykednek benne, hogy nem kerül sor menhelybezárásokra, mert egy nagy létszámmal rendelkező telep bezárását követően dominóelv jönne létre, ami megboríthatja az egész rendszert.

Az Etyeki Állatvédő Egyesület vezetője arról számolt be, hogy jóval többen keresik amiatt, hogy szeretnék leadni az állataikat, mint két évvel ezelőtt. Az indoklások között pedig legtöbbször az szerepel, hogy vagy a bank vitte el, vagy el kellett adniuk a házukat, és a kis lakásba, ahová költöznek, már nem tudják magukkal vinni a kutyájukat – tette hozzá Botka Zsolt.

Az állatorvosi költségek emelkedését ő is megerősítette, úgy látja, a legnagyobb problémát ez fogja okozni a közeljövőben.

Bucsuházi László, a budakalászi Kutyaparadicsom Kutyaegyesület kutyaoktatója arról számolt be, hogy az állatokkal kapcsolatos költségeik 25 százalékkal drágultak. Elmondása szerint így egy átlagos felnőtt kutya etetése nagyjából 20-30 ezer forintba kerül egy hónapra, míg az orvosi költségei 15 ezer forintot tesznek ki.

A kutyaiskolák egyelőre azonban nem érzékelik a válság hatását, ahogyan az állatorvosok sem. Fridél Zoltán, a Budapest XVII. kerületi Napkelet Állatorvosi rendelő állatorvosa szerint a tulajdonosok továbbra sem fognak spórolni kedvenceik állatorvosi költségein.

Úgy véli, a gazdik inkább a külső, belső élősködők elleni védelmen és a védőoltásokon fogják meghúzni a nadrágszíjat. A szakember végül elmondta, 30-40 százalékos emelkedés tapasztalható a gyógyszerek és tápok esetében is.

