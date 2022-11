Árokba hajtott a Backstreet Boys hangtechnikáját szállító kamion az M1-esen

A Backstreet Boys DNA World Tour elnevezésű világ körüli turnéjának európai koncertsorozata október 3-án Lisszabonban kezdődött, szerdán pedig a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel az amerikai együttes. Az 1990-es évek egyik legsikeresebb fiúbandája három év után látogatott el újra Magyarországra. A csaknem 30 éve működő együttes két óra alatt mintegy harminc dallal örvendeztette meg a rajongókat, sőt színpadi vetkőzésnek is szemtanúi lehettek a jelenlévők. A koncertről írt beszámolónkat itt olvashatják. A koncert másnapja azonban elég szerencsétlenül indult a zenekarnak.

A Balesetinfo ugyanis arról számolt be, hogy csütörtök reggel egy ír rendszámú nyerges vontató az M1-es autópályán haladt, amikor a 169-es kilométerszelvénynél a sofőr elaludt, letért az útról, átszakította a kerítést, és a mezőn állt meg.

Nos, ez a kamion a Backstreet Boys hangfelszerelését szállította.

A Backstreet Boys legközelebb pénteken Dortmundban koncertezik, majd vasárnap a londoni O2 Arénában zárja európai fellépéssorozatát.

A háború elől menekülőket segítik

Az ukrajnai otthonuk elhagyására kényszerült emberek segítése és a példa nélküli szolidaritás támogatása érdekében a Backstreet Boys a 2022-es DNA-turné jegyeladásaiból származó bevétel egy részét az UNHCR, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala számára ajánlja fel. Ez a hozzájárulás segíti a menekülteket és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő embereket Ukrajnában és a szomszédos országokban.

A turnéval együtt a banda egy új dokusorozatot is indított Making of the DNA Tour címmel, így a rajongók bepillantást nyerhetnek a világ körüli turné kulisszatitkaiba. Az egyes részek megtekinthetők az együttes YouTube-csatornáján.

(Borítókép: Balesetinfo)