Fürjes Balázs: Karácsony Gergely cinkos, a baloldal nácikkal kollaborál

Fürjes Balázs a parlamentben arról beszélt, hogy a baloldali pártok egyes nyugati mintákat követve teret engednek az antiszemitizmusnak, és a hatalom megszerzése érdekében arra is hajlandóak voltak, hogy „náci jelöltet” támogassanak. A miniszterhelyettes Bíró Lászlóra utalt, aki 2020 októberében az ellenzék közös jelöltje volt az időközi tiszaújvárosi választáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerületben. Bíró akkor a leadott szavazatok 46,27 százalékát kapta meg, míg Koncz Zsófia (Fidesz–KDNP) 50,51 százalékkal győzött.

A választás előtt két hónappal derült ki, hogy Bíró László néhány évvel korábban rasszista és antiszemita kommenteket írt több Facebook-bejegyzés alá, így például Budapestet „Judapestnek”, egy helyi szálloda izraeli vendégeit pedig „tetűcsúszdásoknak” nevezte. Bíró László később bocsánatot kért a hozzászólásokért, és azt is elmondta, hogy utólag már ő is vállalhatatlannak tartja korábbi kijelentéseit.

„A progresszív baloldal kollaboráns baloldal lett”

Fürjes Balázs az Országgyűlésben kérdésre válaszolva mondta el véleményét a baloldal választási együttműködéseiről, és egy rövid részletet is megosztott beszédéből a hivatalos Facebook-oldalán, a videós bejegyzéshez pedig szöveget is írt. „Összenőtt, ami összetartozik – a baloldal nevére vette a szélsőjobb antiszemita és rasszista jelöltjeit és nyilatkozatait” – kezdi posztját az államtitkár.

A miniszterhelyettes szerint a baloldali pártokat a hatalomvágy vezérli, és ezért az összefogás keretében magukévá tették a Jobbik „legdurvább náci megnyilvánulásait és jelöltjeit”. Beszédébe beemelte az ismert közmondást is, mely szerint: aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Úgy látja, hogy nyugati példákra már Magyarországon is érvényesül a baloldali antiszemitizmus.

Budapestiként külön elkeserít, hogy ebben Karácsony Gergely is cinkos, sőt aktív elkövető. Ő ahelyett, hogy anno kipenderítette volna Bíró Lászlót, a jobbikos judapestező kisnyilast, beállt mögé, és kampányolt neki

– fogalmazott Fürjes Balázs, aki rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a főpolgármester mindezt Budapest zászlaja és címere előtt tette, nem sokkal azután, hogy „Gyöngyösi Márton nettó náci listázós javaslatát mentegette”.

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint a progresszív baloldal kollaboráns baloldal lett, mert hatalomvágyból így döntött.

Gyurcsánnyal és a nácikkal kollaborálnak, és csodálkoznak, hogy nem kérnek belőlük a választók. Az általam is megbecsült baloldali szavazók ennél biztos, hogy sokkal jobbat érdemelnek. Ettől a baloldaltól azonban aligha kapják meg valaha is...

– írja Fürjes Balázs.

Parlamenti beszédében hozzátette: a kormány zéró toleranciát hirdet és gyakorol az antiszemitizmussal szemben. Szerinte ennek megvan az eredménye is, hiszen az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy Magyarországon aggódnak a legkevésbé a zsidó vallású emberek, hogy zsidóságuk miatt zaklatás vagy fizikai támadás éri őket.

„Önsorsrontó baloldal”

Fürjes korábban több felszólalásában is emlékeztetett rá, a magyar baloldal – továbbra is tisztázatlan célokra – jelentős összegű kampánytámogatást kapott az Egyesült Államokból, és úgy véli, annak felhasználása fontos kérdéseket vet fel. Szerinte a „dollárbaloldal” háború- és szankciópárti, miközben ez szembemegy a magyar érdekekkel, és egyébként a magyarok véleményével is. Így a baloldal önsorsrontó is, hiszen népszerűtlen álláspontot képvisel.