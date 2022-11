Uniós küldöttség vizsgálódott Budapesten, a Fidesz szerint előítéletesek

Az MTI szerint a delegáció vezetője, Sabine Verheyen német európai néppárti (EPP) képviselő azt mondta pénteken, hogy a magyar fővárosban eltöltött több mint két nap alatt

GYÜMÖLCSÖZŐ, KONSTRUKTÍV, DE NÉHA ELLENTMONDÁSOS ESZMECSERÉT FOLYTATTAK.

Ez idő alatt találkoztak Csák János kulturális és innovációs, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel, Bősz Anett budapesti főpolgármester-helyettessel, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Közép-Európai Egyetem (CEU), továbbá különböző sajtóorgánumok és civil szervezetek képviselőivel.

A német politikus azt mondta, az elmúlt két nap tapasztalatait Brüsszelben értékelik ki, a következtetéseiket pedig jelentésben fogalmazzák meg, mert figyelembe szeretnék venni a helyzet összetettségét, és nem akarnak elhamarkodott megállapításokat tenni. Sabine Verheyen mindemellett tett néhány általános megjegyzést a magyar média helyzetével kapcsolatban.

Elmondta: nem értenek egyet azzal, hogy kormánypárti és ellenzéki orgánumokra osztják fel a médiumokat Magyarországon. Véleményük szerint a médiának politikailag és pénzügyileg függetlennek kell lennie, mert csak így láthatja el az ellenőrző szerepét. A média a demokrácia negyedik alappillére, a működőképes demokrácia elengedhetetlen feltétele, ezért garantálni kell a függetlenségét, ami szerintük azt jelenti, hogy bármelyik médium dicsérheti vagy kritizálhatja a kormányt vagy az ellenzéket, de ettől nem lesz kormányellenes vagy ellenzéki – hangsúlyozta a delegáció vezetője.

Sabine Verheyen kitért arra is, hogy tájékozódtak az oktatás helyzetéről, ezen belül is az Erasmus+ és a magyar tehetségeket támogató programokról. Elmondása szerint nagyon örült az újbóli találkozásnak Navracsics Tiborral, aki egykor európai uniós biztosként sokat tett az oktatáspolitikáért. A miniszterrel beszéltek a kritika alatt álló magyar oktatási rendszerről, valamint a jövőre Európa kulturális fővárosába, Veszprémbe tervezett programokról is.

Fidesz: prekoncepcióval érkezett a delegáció, inkorrekt kérdéseket tettek fel

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő a látogatás tapasztalatairól nyilatkozott ugyancsak az MTI-nek pénteken. Azt mondta: a delegáció prekoncepcióval érkezett Budapestre, és ezért előre látható, hogy milyen következtetésekre jutnak jövő héten Brüsszelben.

A magyar EP-képviselő szerint nagyon intenzív volt az elmúlt két nap, és nagyon sok információ hangzott el. Felidézte: a kezdetektől nem értettek egyet a delegáció programjának összeállításával, de a küldöttség vezetője rendszerint azzal érvelt, hogy kiegyensúlyozott a program, vagyis sok mindenkit meghallgatnak.

Bocskor Andrea szerint voltak olyan panelek, amelyeken egyértelműen csak „a balliberális körökhöz” köthető médiumok, szereplők jelentek meg. Egyoldalú volt a civil szervezetekkel és az akadémiai szereplőkkel való találkozó is – vélekedett a politikus, majd azzal példálózott, hogy az egyik beszélgetésre meghívták a Freeszfe Egyesületet, de magát a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetőségét ugyanerre a panelre nem invitálták meg.

Bocskor Andrea szerint „egyoldalú lejtése” volt a programnak, és sokszor már a kérdések sem voltak korrektek. A levezetőelnök azzal a kérdéssel érkezett, hogy ugye az akadémiai szabadságot elnyomják, ugye nincs tanszabadság és a pedagógusok csak zárt ajtók mögött mernek megszólalni. Elhangzott az a kérdés is, hogy készülhet-e fotó, vagy félnek a jelenlévők attól, hogy fotó készül – mondta a politikus.

(Borítókép: Sabine Verheyen európai néppárti (EPP) német képviselő az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Budapesten az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodájában 2022. november 4-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)