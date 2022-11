Egyre kisebbek és drágábbak a halak, jelentős drágulás jöhet a piacon

Jóval kisebbek a halak a megszokottnál a rendkívüli időjárás miatt, ez pedig jókora áremelkedéshez vezethet. A tenyésztők szerint akár 50 százalékos is lehet a drágulás.

Jelentős áremelkedésre lenne szükség, ami a felvásárlási árakban még nem jelent meg. – Erről egy Pécshez közeli halgazdaság tulajdonosa beszélt az ATV-nek.

Elmondása szerint a tavalyi 1200 forint körüli ár most 1500-nál tart, a költségek azonban ennél is nagyobb emelést indokolnának. De az is gondot okoz, hogy a halak kisebbek a megszokottnál.

Az ország egyik legnagyobb halgazdaságának vezetője azt mondta, a nyári szárazság miatt a tavaik tíz százalékának víz sem jutott, és a többiben sem tudtak megfelelő mélységet biztosítani. Szerinte egy kilogramm hal 1800-2000 forintba fog kerülni.

A Hortobágyon eddig mindössze a tavak felét halászták le, annyit tudnak biztosra, hogy rekord idén nem lesz. A halgazdaság boltjában a forgalom már nő, mivel a legtöbben előre vásárolnak.

Az elmúlt két hónapban teljesen érződött az, hogy megnőtt a forgalmunk, és azt maguktól a vevőktől tudjuk, hogy már előre vásárolnak karácsonyra. Félnek és tartanak attól, hogy halárak drasztikusan emelkednek karácsonyra

– fogalmazott Béke Zoltán eladó.

A riportból az is kiderült, hogy a halgazdaságoknak az energia mellett a tápszerért is többet kell fizetniük, amit az áraikban is érvényesíteni szeretnének.

(Borítókép: Oláh Tibor / MTI)