Öröm a rezsiürömben: sorra nyitnak ki a bezárt uszodák

A Sportért Felelős Államtitkárság támogatásával újra fogadhatja a látogatókat Nyíregyháza belvárosi sportuszodája, köszönhetően az önkormányzat és a kormány sikeres tárgyalásainak – jelentette be hivatalos közösségi oldalán Kovács Ferenc, a város fideszes polgármestere.

A városvezető emlékeztetett, hogy a távhő robbanásszerű emelkedése miatt kellett bezárni ideiglenesen a nyíregyházi uszodát. Így az Úszó Nemzet Program, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága, valamint az Aqua Sportegyesület is tovább folytathatja a sportszakmai munkát a létesítményben.

A kormány támogatásának jóvoltából év végéig újra nyitva tarthat az uszoda, amely naponta nyolcszáz gyermeknek biztosít sportolási lehetőséget – tette hozzá a bejegyzésben Kovács Ferenc.

A polgármesteri ígéret szerint már ma elkezdődik a medencetér és a medencék felfűtése, így hétfőn már ismét be is indulhat az élet Nyíregyházán az Eissmann Városi Sportuszodában.

Ha törik, ha szakad

A nyíregyházi önkormányzat közgyűlése múlt csütörtökön döntött arról, hogy az energiaárak emelkedése miatt költségcsökkentő intézkedéseket vezet be saját tulajdonú szociális és kulturális intézményeinél.

Ennek értelmében november elejétől bezárt vagy decembertől bezár több kulturális intézmény, a múzeum, a színház, a művelődési központ, a városi könyvtár, valamint nem fogad látogatókat több fürdőhely és a Continental Aréna sem.

Hiába magas a rezsi, az állatkertek esetében nem megoldás a bezárás, hiszen az állatokról minden esetben gondoskodni kell. Egyes fajok nem maradhatnak fűtés nélkül, esetükben egyenesen katasztrófához vezetne, ha 18 fokosra csökkentenék a hőmérsékletet.

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója egy kórházhoz hasonlította a létesítményt. Mint mondta: van ötezer lakójuk, akiknek a megfelelő életteret biztosítani kell, ha törik, ha szakad. Így nagyon nehéz takarékoskodni, de muszáj – tette hozzá.

Eddig az állatkert fűtésszámlája 100 millió forint volt, ez most a négyszeresére emelkedett, és a 200 milliós áramszámla is csaknem az egymilliárdhoz közelít a közbeszerzési eljárás lezárta után. A spórolás jegyében több irodát és állatházat is összevonnak.

Menti a kormány az uszodákat

Egy héttel ezelőtt derült ki, hogy az év végéig laufot kapott a székesfehérvári uszoda is, miután a kormány biztosítja a város számára annak az összegnek a nagyobbik részét, amely a helyi Csitáry G. Emil Uszoda főépületének novemberi, valamint decemberi nyitvatartásához szükséges. Székesfehérváron szintén a várost vezető fideszes polgármester, Cser-Palkovics András és a kormány tárgyalásai vezettek eredményre.

A székesfehérvári uszoda újranyitásával egyszerre derült ki, hogy a kormány 38 millió forint támogatást nyújt a balatonfüredi önkormányzatnak, hogy a drasztikusan megemelkedett energiaárak ellenére tovább tudja működtetni a városi uszodát.

Öröm a nagy rezsiürömben! Kb. másfél órája landolt a postaládámban Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár levele arról, hogy a kormány több mint 42 millió forint támogatást ad az Érd Aréna óriásira nőtt áram- és gázszámláinak kiegyenlítéséhez az október 1. és december 31. közötti időszakra. Ezzel átvállalják az önkormányzat energiaár-robbanás okozta pluszköltségeit az év végéig

– írta csütörtökön Csőzik László Érd polgármestere a Facebook-oldalán.

A pécsi Hullámfürdő rezsiköltségébe is besegít a kormány – derült ki csütörtökön. Miután október elején bezártak a pécsi tanuszodák is, a Pécs Aktuál értesülése szerint a kormány 33 millió forint rezsitámogatást biztosít a pécsi Hullámfürdő működéséhez.

A kormány közel 70 millió forintos rendkívüli rezsitámogatásról döntött Szeged részére. A kapott forrásból az önkormányzat tovább üzemeltetheti a Tiszavirág Sportuszodát

– számolt be csütörtökön a Szeged365 portál Mihálffy Béla fideszes szegedi országgyűlési képviselőre hivatkozva.

Győrben engedett a polgármester

A kibontakozó energiaválsággal az elsők között, szeptember közepétől bezárt a győri Aqua Sportközpont és a Magyar Vilmos Uszoda is. A sportlétesítmények zárvatartásáról Dézsi Csaba András, Győr polgármestere arról beszélt az Indexnek, hogy az utóbbi uszoda felújítását már nem lehetett tovább halasztani, miközben Győr városa is küzd anyagi problémákkal a jelenlegi válságos időszakban.

Nem sokkal a győri uszodák bezárása után petíciót indítottak a győri sportszerető civilek, hogy a város vezetése nyissa meg újra az uszodákat. Az ügyben a héten annyi előrelépés történt, hogy bár Dézsi Csaba András elzárkózott a petíció személyes átvételétől, a civilek állításuk alapján ezt e-mailben adták át neki.

Úgy tűnik, a lakossági nyomás megtehette a hatását, mert Dézsi Csaba András péntek délelőtt arról adott hírt hivatalos Facebook-oldalán, hogy az élsportolók, illetve a lakosság vasárnaptól ismét együtt használhatják Győrben az egyik uszodát.

Az Aqua Sportközpont Sátras uszodát megnyitjuk a sportolni vágyó lakosság előtt is. Vasárnap 6–8 óra és 15–21 óra között kizárólag a győri lakcímkártyával rendelkezőket várjuk. Ez a nap ingyenes, ajándék a győrieknek. Köszönöm az eddigi türelmüket! Hétfőtől ez az uszoda minden érdeklődő számára nyitva áll, a helyszínen megadott pályabeosztás szerint

– osztotta meg Facebook-bejegyzésében Győr fideszes polgármestere.

