Kieszi a vagyonából a közutasokat Emká, az örökbefogadott kiskutya

Ahogy azt az Index is megírta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. még nyáron számolt be arról, hogy útépítés közben találtak egy kiskutyát. A pici fekete állatot a jászberényi mérnökség kollégái fogadták be és nevezték el Emkának.

Pécsi Norbert, a vállalat kommunikációs osztályának vezetője elmondta, a szőrgombóc rengeteget eszik és játszik, a súlyát pedig befogadása óta megnyolcszorozta. A falkavezérnek az egyik mérnökségi kollégájukat tartja, aki nagyon sokat foglalkozik vele, de minden dolgozó szán rá egy kis időt – emelte ki az osztályvezető.

A kiskedvenc mindennapjairól, új lakhelyéről és annak birtokbavételről a társaság hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán láthatnak videót az érdeklődők.

Emká igazi haspók és tudomásunk szerint nagyon örülne, ha Mikulásra vagy karácsonyra ő is kapna valami finomságot a követőitől, mivel gyakorlatilag kieszi a mérnökségi dolgozókat a vagyonukból, akik saját pénzükön etetik a legifjabb közutas telephelyi őrző-védő kutyust

– mesélte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hírportálnak Pécsi Norbert.