Újabb fontos szereplő hagyta ott Márki-Zay Péter mozgalmát

Egy hete számoltunk be arról, hogy az ismert ügyvéd, Magyar György távozik az MMM elnökségéből. Ő azt monda, hogy nem politikai okok miatt döntött így, hanem azért, mert sok a teendője a civil szférában. Mindeközben viszont arról is beszélt, hogy szerinte a mozgalom veszített jelentőségéből az idei választás idején.

Most az is kiderült, hogy Üveges Gábor, az MMM alapító tagja is otthagyja a mozgalmat. A hír nem mindennapi módon látott napvilágot, ugyanis

A Márki-Zay Péter mozgalmához közel álló opera-énekesnő számolt be a politikai fejleményről.

A Németországban élők a kormánypártot gyakran kritizáló Bálint Natália „Sebnyalogatás és seggnyalogatás helyett” című posztjában azt írta: beszélt Üveges Gáborral, és az ő hozzájárulásával számol be a távozása körülményeiről (a politikus ezt azért nem tette meg, mert nem akart politikailag „haknizni” a kilépésével).

Sokan elhagyták az MMM-et

A bejegyzést azzal kezdte, hogy „a Mindenki Magyarországa Mozgalom sok embernek jelentett reményt, amikor megalakult. „Vérfrissítés a közéletben – gondoltuk. Leginkább azok villanyozódtak fel, akiknek elegük volt a pártokból, a megosztottságból, a gittegyletekből és abból, hogy seggnyalás nélkül nem lehet érvényesülni, a régen meghaladott jobb-balból”.

Több csodálatos, lelkes egyéniséget ismerek, akik az MMM kötelékében találták meg teremtő energiáikhoz a katalizáló közösséget. Közülük számos kiváló, nagy formátumú ember azóta nincs ott

– tette hozzá később. Az énekesnő emlékeztetett, hogy a napokban már nyilvánosan kritizálta Márki-Zay Péter amiatt, hogy „amerikai lottónyeremény-átadásos díszletek között megalázta az egyik, állásából felmentett tanárt” (erről az akcióról az MMM elnöke az alábbi posztban számolt be).

Márki-Zay Péter egoizmusából lett elege Üveges Gábornak?

Bálint Natália szerint ez után a kritika után írt neki privát üzenetet Üveges Gábor, akit akkor ismert meg, amikor április 2-án a polgármester kazincbarcikai kampányzáróján énekelt. Az énekesnő ebből az üzenetből tudta meg, hogy Üveges Gábor kilépett, és később telefonon részletesen beszéltek is az okokról. Ekkor a politikus azt mondta neki:

A fő oka az volt, hogy »az ego fontossága megelőzte az ügy fontosságát«.

Az énekesnő szerint az még hagyján, hogy a választás idején minden Márki-Zay Péterről szólt a mozgalomban, de a választás után is azt látták, hogy ugyanez folytatódik, és Márki-Zay több cselekedete is visszatetszést keltett náluk.

Gábor a mai napig szerepel az MMM honlapján mint alapító tag, az MMM sem hozott le közleményt a kilépéséről. Ez a sunnyogás is visszataszító számomra

– tette hozzá az opera-énekesnő, aki arról is beszámolt, hogy Üveges Gábor 2024-ben polgármesternek sem jelölteti újra magát az önkormányzati választáson.

Később megszólalt maga Üveges Gábor is

A politikus a saját Facebook-oldalán is megosztotta Bálint Natália hosszú bejegyzését.

Amíg régi kottát olvasunk, addig nem születik új zene...

– fűzte hozzá a saját bejegyzéséhez Üveges Gábor, aki aztán Bálint Natália posztja alatt kommentben is megnyilvánult. „Az eredménynek előfeltétele, hogy meglássa az ember, az energiáját mikor, mibe, kivel és hogyan fekteti... Egy közéleti szerepvállalásnak, eredményességnek is megvan a maga ritmusa.”

Sajnos sokan úgy látják, hogy az életben a »most kettőt hátra«, az a feladással egyenlő... Aki érteni képes a felszín mögötti világot, pontosan érzi, hogy ez nagyon nincs így

– írta a politikus, arra utalva, hogy Márki-Zay támogatói közül sokan nem fogadták el a döntését. Erre Bálint Natália azt válaszolta neki, hogy „akinek olyan rajongói vannak, akik Stockholm-szindrómával, kritikátlanul rajonganak érte, az nem egészséges személyiség. Ez újabb bizonyíték a fentiekre”.

Januárban az Egységben Magyarországért közleményben tette közzé az ellenzéki összefogás szakpolitikaikabinet-vezetőinek listáját. „Ők azok, akik irányították és összefogták annak a programnak a kidolgozását, amelyben a kormányváltásra készülő erők részletesen kifejtik, mit és hogyan kívánnak megvalósítani kormányra kerülésük után” – közölték akkor. Az ellenzék szakpolitikaikabinet-vezetőinek listáján Üveges Gábor is szerepelt – a teljes listát itt olvashatja

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2022. augusztus 6-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)