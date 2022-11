Bezártak két óvodát Miskolcon

Két óvodát is bezártak Miskolcon, mert a gyereklétszám folyamatosan csökkent, a fűtésért pedig rengeteget kellett volna fizetniük.

A MIÓVI Zsolcai Kapui Tagóvodáját a Selyemréti Tagóvodába költöztették november elsejei határidővel, a MIÓVI Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodának pedig a Nyitnikék Tagóvodában (Andrássy utca) lett új helye. Az intézkedés a miskolci önkormányzat azon lépései közé tartozik, amelyekkel a város költségeit akarják csökkenteni.

A fiókkönyvtárak, a múzeumi telephelyek és egyéb városi intézmények szüneteltetéséről már korábban döntött a Városvédelmi Egyeztető Testület, és a polgármesteri hivatal dolgozói is egy épületben folytatják a munkát.

A testületi ülésen elhangzottak szerint az óvodai épületeket ideiglenesen ki kell üríteni, az óvodai csoportokat pedig át kell helyezni olyan intézményekbe, ahol a létszám ezt lehetővé teszi. Az ilyen átszervezéseknek az a célja, hogy megőrizze a tagóvodák önállóságát és biztosítsa a gyermekek védelmét – a költséghatékonyabb működés mellett.

A gyerekek számának csökkenése miatt mindkét költözésre ítélt óvoda elfér a fogadó intézményben – mondta a boon.hu-nak Makár Barnabásné, a Pedagógusok Szakszervezete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvodai Tagozatának elnöke. A Zsolcai Kapui Tagóvodából két csoport költözött, a Lorántffy Zsuzsanna Tagóvodában pedig ebben az évben szüntettek meg egy csoportot.

Mindkét fogadó óvoda szeretettel fogadta az érkezőket. Az intézményekben szülői értekezletet tartottak, ahol minden tájékoztatást megadtak, és a szülők elfogadták az új helyzetet, különösebb probléma nem volt a költözés miatt. A gyerekek a saját óvodapedagógusaikkal és dajkáikkal költöztek át, úgyhogy nem érte őket megrázkódtatás. A változás nyilván soha nem jó, de megnyugtató, hogy egy dolgozót sem bocsátottak el, érdeksérelem nem történt. A város vezetése tájékoztatta a szakszervezeteket is a költözésről. Elhangzott, az elszabadult energiaárak miatt bajban van a város, ezért volt szükség a két óvoda ideiglenes bezárására

– magyarázta a szervezet elnöke. A város korábban azt is tervbe vette, hogy az Avason a Szilvás Úti Tagóvoda átköltözik a Gesztenyés utcaiba (Napraforgó Tagóvodába). Ezt az akadályozta meg, hogy a Szilvás utcában a bölcsőde, az óvoda és az iskola is egy távfűtési körön van. Ezért egyetlen intézményben sem lesz meleg, ha elzárják a fűtést.

A hőszolgáltató és az önkormányzat jelenleg azon dolgozik, hogy hogyan lehet csak az óvodában elzárni a fűtést. Három nappal ezelőtt Esztergom polgármestere is úgy határozott, hogy három óvodát is bezárat az energiaválság hatásainak csökkentése érdekében. Ezt a döntést csak abban az esetben lehet majd felülvizsgálni, ha változás áll be az energiaárakban.