A kormányoldalt másolná Márki-Zay Péter

A Hír TV egy olyan felvételt ismertetett, amely még egy szeptemberi lakossági fórumon készült. A videóban Márki-Zay Péter azt mondja: „Kell, hogy legyen egy elemi düh, vagy ahogyan Tóta W. Árpád [a HVG publicistája] mondta tegnap: gyűlölet”.

„Gyűlöletre és összefogásra szavaztak” – mondta ezután Márki-Zay Péter a kormánypárti szavazókra utalva, majd azzal folytatta:

akkor nem szeretet és összefogás, [hanem] gyűlölet és összefogás kell.



A választási kampányban teljesen másról beszélt

A kijelentés annak a fényében lehet meglepő, hogy az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a választási kampányban még teljesen más álláspontot képviselt. Márki-Zay Péter kampányának az egyik központi, sokat hangoztatott eleme volt az, hogy a kormánypártok gyűlöletre építő politikájával szemben a kormányváltást akarókat a szeretetnek kell összefognia.

Az egyik rendezvényen például szó szerint azt mondta az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjeként:

A rendszerváltás és kormányváltás tétje, hogy Magyarország egy gyűlölködő országból szeretemország legyen. Együtt valljuk, hogy a sötétséget sötétséggel nem lehet legyőzni, csak világossággal. A gyűlölködést csak szeretettel lehet legyőzni.

Ehhez képest a Hír TV által ismertetett felvételen – amelyet a pénteki MTVA-székházas demonstrációval összefüggésben hoztak nyilvánosságra – már teljesen másról beszélt a politikus.

Mindeközben nemrég derült ki az is, hogy Márki-Zay Péter mozgalmából sokan kiábrándultak és többen el is hagyták, köztük az egyik alapító tag is .