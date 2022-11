Nyugdíjas önkéntesen mentik meg a szombathelyi postát

„A pontos időpontokat még nem tudjuk, szervezzük a nyitvatartást” – mondta a nyugat.hu kérdésére Horváth Attila, Szombathely alpolgármestere, az oladi lakótelep egyik választókerületi képviselője, aki egy szerdán közzétett videóban jelentette be, hogy az Oladi Városrész Egyesület és a Nyugalom Szigete Oladi Lakótelep Nyugdíjas Klub közös szervezésében postapótló ügyfélszolgálatot nyit.

November 12-től egyelőre napi egy-két óráig tart nyitva a postapótló ügyfélszolgálat, a kialakult nyitvatartási rendről pedig később tájékoztatják a lakosságot – közölte az alpolgármester. A lakosság ajánlott leveleket, csomagokat és csekkeket adhat fel a postapótló ügyfélszolgálaton. Az önkéntesek elismervényt adnak az átvett értékekről, a következő alkalommal pedig átadják a feladásról szóló bizonylatot – írja a Szabad Európa.

Az önkéntes munkára jelentkezni is lehet. A Magyar Posta nemrég jelentette be, hogy november 12-től országosan 366 helyen ideiglenesen szünetelni fog a postai szolgáltatás. Ezt Simon Csilla, a cég megbízott vezérigazgatója jelentette be. Az intézkedés 210 települést érint.

Az energiaválság eddig több, mint 20 milliárd forint költségterhet okozott a Magyar Postának. Ugyanakkor Simon Csilla szerint jelentős összegeket takaríthatnak meg az intézkedéssel, amely csak olyan postákat érint, ahol tipikusan alacsony a forgalom, és nem történik kézbesítés.

Az energiaválság miatt a Magyar Posta alkalmazottai is rezsitámogatást szeretnének.