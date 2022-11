Fáradtak és fejfájósak a gyermekek, mert túl sokat telefonoznak lefekvés előtt

A magyar gyermekek egyre több időt töltenek okostelefonjaik nyomkodásával, ezt pedig a családdal és a barátokkal való közös együttlét rovására teszik. A nemzetközi tanulmányokat a hazai tapasztalatok is megerősítik: jóval inkább van ok aggodalomra, mint néhány évvel korábban, ugyanis a Covid-időszak alatt a fiatalok életmódjában is jelentős, kedvezőtlen változások következtek be számos káros következménnyel. A korábbi időkorlátok szinte felrobbantak, amelynek számos pozitívuma mellett az egészségügyi kockázataira hívja fel a figyelmet a Magyar Alvás Szövetség.

A dél-koreai Csonnam Nemzeti Egyetem egyik kutatása szerint azok a 10 és 16 év közötti gyermekek, akik jelentős időt (4-6 órát) töltenek mobilozással, nem kellően tájékozottak az iránt, mennyire veszélyeztetik egészségüket.

A túlzásba vitt telefonhasználat ugyanis szemfáradtságot, szemszárazságot, fejfájást és általános kimerültséget is okozhat.

G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke szerint számos gyermek a lefekvés előtt is pötyögteti okostelefonját, pedig az eszköz kék fénye késlelteti és csökkenti az alvásidőt. Hozzátette: a gyermekek minőségi alvásának a hiánya nemcsak a napi teljesítményüket befolyásolja, hanem hosszabb távon a fizikai fejlődésüket, a figyelmüket és az energiaszintjüket is visszavetheti.

Ezek a problémák átmenetiek is lehetnek, a Magyar Alvás Szövetség mégis azt javasolja, hogy korlátozzák a gyermekek okostelefon-használatát, tájékoztatásuk szerint időnként 30 percnyi szünetet kell tartani, valamint ki kellene váltani a kék fényt.

Lehet, hogy nem is károsak?

Az elmúlt években több vizsgálat is kimutatta, hogy a digitális eszközök káros hatással vannak alvásunkra. Két tudományos munka azonban épp az ellenkezőjét állítja. A felnőttek és gyermekek vizsgálatával készült tanulmányok szerint az esti, elalvás előtti képernyőbámulás egyáltalán nem változtat az alvás minőségén vagy időtartamán.

Egy streamingszolgáltató műsorának a megtekintése vagy egy podcast hallgatása lefekvés előtt passzív, megnyugtató tevékenység, ami javítja az alvás bizonyos aspektusait

– mondta Lindsay Hahn, az egyik tanulmány társszerzője.

Azt is megfigyelték, hogy sokat számított a képernyő előtt töltött idő és az, hogy az okoseszköz-használatot ne kombinálják más tevékenységekkel. Abban az esetben, ha csak a képernyőre figyelünk és nem túl sokáig, akkor a pihenésre hamarabb sort keríthetünk és pihentetőbb is az alvás.

Egy másik tanulmány 32 felnőtt közösségimédia-használatát és a relaxációs gyakorlatok (telefonról, laptopról) lefekvés előtti hatását vizsgálta. Az adatokból kiderült, hogy néhány perccel lefekvés előtt egy félórás Instagram- vagy Twitter-használat nem befolyásolta az alvás minőségét. A relaxációs gyakorlatok telefonról vagy egyéb okoseszközről történő hallgatása pedig kimondottan javította az alvás minőségét és hosszát.

A kutatók figyelmeztettek ugyanakkor arra is, hogy a mennyiség a minőség rovására mehet:

a többórás médiahasználat késlelteti a lefekvési időt, és káros hatásokkal jár.

Mindig ajánlott korlátozni az okoseszközök esti használatát a megfelelő mennyiségű pihentető alvás érdekében.