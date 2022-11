Orbán Viktor: Ezt nem hagyhatjuk!

Miközben Európa szenved az energiaválságtól, Brüsszelben újabb szankciós csomagon dolgoznak – írta Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldalán. A miniszterelnök hozzátette, Magyarország érdekeit újra és újra meg fogják védeni.

Bejegyzéséhez a kormányfő egy képet is csatolt, amelyen azt írja: „A szankciók romba döntik Európa gazdaságát. Ezt nem hagyhatjuk!”

Mint megírtuk, az Európai Bizottság Lengyelország és a három balti állam nyomására már a kilencedik szankciós csomagon dolgozik, amely megtiltaná az együttműködést az oroszokkal a nukleáris energia és a fűtőanyagok területén, és bezárna meglévő kiskapukat. A következő büntetőintézkedéseket olyan területekre is kiterjesztenék, amelyeket korábban egyes tagállamok nem támogattak.

Többek között ilyen lehet az Oroszországból származó gyémántok, acéltermékekek és a cseppfolyósított gázból (LNG) készült termékek behozatalának megtiltása, de minden egyes orosz tulajdonban lévő hajó és vízi jármű kikötését is megtiltanák az Európai Unió partjain. Emellett a technológiai ügyeletek uniós exportját is tovább korlátoznák, és tilalom alá helyeznék például a számítógépes szoftvereket is.

Szijjártó Péter külügyminiszter már korábban jelezte, hogy az újabb szankciós csomag emlegetése is veszélyes, hiszen annak előkészítésekor már megemelkedett a gáz világpiaci ára. A tárcavezető elmondta, Brüsszel szerint két eredménye lehet az újabb szankcióknak: egyrészt térdre kényszeríti az orosz gazdaságot, másrészt gyorsan véget vet a háborúnak.

A külügyminiszter azonban úgy véli, a már nyolc hónapja tartó, egyre brutálisabb háború miatt az európai gazdaság nehézségekkel küzd, ráadásul a szankciós infláció miatt egyre kevesebbet ér az emberek pénze.

(Borítókép: Benko Vivien Cher / MTI)