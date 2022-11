Legalább ennyivel emelné a minimálbért a szakszervezeti szövetség

„A minimálbérek növekedése 2017 óta jelentősen elmaradt, mind a nemzetgazdasági átlagbér növekedésétől, mind a versenyszféra és a közszféra béremelkedésétől. Az elmúlt két évben, 2021-ben és 2022-ben is a minimálbér átlagbérhez viszonyított aránya az elmúlt tíz év legalacsonyabb mértékére csökkent” – olvasható a MASZSZ összefoglalójában.

Arról is beszámolnak, hogy a 2017 és 2022 között eltelt hat év alatt a minimálbérek összesen 80,4 százalékkal, az átlagbérek ennél jobban, 96,1 százalékkal nőttek. Kifejtették:

A minimálbér nagyságánál azonban nemcsak a változást, hanem az abból fedezhető megélhetés minőségét is vizsgálni kell. A legutolsó elérhető adatok szerint, 2020-ban a magyar lakosság alsó jövedelmi tizedeiben, ahová a minimálbéres keresők és családjaik is tartoznak, az élelmiszert és a háztartási energiát is magába foglaló rezsiköltségek együttes aránya a fogyasztói kosáron belül több mint 50 százalékot tett ki. Az idei élelmiszer- és háztartásienergia-áremelkedésre tekintettel, ahhoz, hogy az alsó jövedelmi tizedekben ez a magas, 50 százalék feletti élelmiszer- és rezsikiadási arány ne nőjön még tovább, 2022-ben számításaink szerint 23 százalékos minimálbér-emelésre lett volna szükség.