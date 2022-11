Fürjes–Baranyi-vita: a sajtószabadságtól a kecsked*gásig

Fürjes Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség politikai államtitkára és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester voltak kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégei. A polgármester bemutatott egy olyan felvételt, amely nem került az ATV képernyőjére. – Fürjes Balázs ezt látva azt mondta, ő is felállt volna a stúdióból.

Az elmúlt napokban többször is üzent egymásnak a két politikus, vitájuk középpontjában a városvezető múlt pénteki szereplése volt a csatorna Szigorlat című műsorában.

Baranyi Krisztina akkor nem volt hajlandó válaszolni a két házigazda melletti a harmadik kérdező, Szalai Szilárd, a Pesti Srácok újságírójának kérdéseire. A ferencvárosi polgármester az élő adásban úgy fogalmazott:

Kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem. Ugye én régóta hangoztatom és megfogadtam, hogy propagandamédiának, ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt tenni. Én nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el.

Fürjes Balázs ezután nyílt levélben reagált a történtekre. Álláspontja szerint sérült a vélemény- és szólásszabadság azzal, hogy Baranyi Krisztina nem kívánt válaszolni a Pesti Srácok újságírójának kérdéseire, csak abban az esetben, ha a másik két műsorvezető megismételte azt neki.

Baranyi Krisztina ezután válaszolt a miniszterhelyettes levelére, amit Fürjes Balázs is megosztott, majd közölte: az ATV esti műsora mellett csütörtök reggel a Keljfeljancsiban is megvitatják a sajtószabadság kérdését.

Baranyi Krisztina a műsor elején elmondta, hogy a cselekedete nem volt újdonság, állítása szerint ugyanis sosem szokott nyilatkozni „propagandamédiának”. Arra a kérdésre ugyanakkor nemmel válaszolt, hogy megkérdezte-e a pénteki műsort megelőzően, kik lesznek a kérdezők. Ígérete szerint azonban legközelebb így fog tenni.

Fürjes Balázs kifejtette, hogy kettejük között a vita abban van, hogy lehet-e felcímkézni újságírókat valamilyen felsőbbrendűség alapján. Itt elhangzott, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sem ad évek óta interjút másnak, csak a köztévének vagy a Hír TV-nek.

A miniszterhelyettes erre úgy reagált, hogy a kormányfő rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt, és a legaktívabb résztvevője a politikai vitáknak. Azt is hozzátette, hogy a Kormányinfón az ellenzékinek tartott, kormánykritikus médiumok is jelen vannak, ahol korlátlan időkeret mellett van lehetőségük kérdezni. „Szerintem nem jó út, ha egy politikus dönti el, hogy valaki jó újságíró-e” – fogalmazott Fürjes Balázs.

Felvétel, amely nem került adásba

Baranyi Krisztina ezután megmutatott a jobboldali véleményformálók egyik műsorából, a Politikai Hobbistából egy videót a telefonján, amit az ATV nem játszott be. Ebben elhangzik, hogy

Baranyi se nem okos, se nem túl szép. Inkább d*gnának kecskékkel, mert azt utána legalább meg lehet enni.

A lejátszás után a polgármester megkérte az államtitkárt, hogy döntse el a felvétel alapján, újságírónak tartja-e azokat, akik a felvételen szerepelnek. Fürjes Balázs ezzel kapcsolatban elmondta: megérti, hogy Baranyi Krisztina nem válaszolt. A felvételt korábban nem látta – tette hozzá az államtitkár. Fürjes Balázs azt is megjegyezte, hogy a jobboldalon és a baloldalon is van úgynevezett radikális sajtó, ilyen jellegű megjegyzések esetén azonban ő is felállna a stúdióból.

(Borítókép: Baranyi Krisztina és Fürjes Balázs. Fotó: Kaszás Tamás / Papajcsik Péter / Index)