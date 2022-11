Megint adtak 89 milliót a „lottómilliomos” polgármesternek, aki ellen nyomoz a NAV

Balázs Zoltán már másfél éve is mesés lottónyereményekkel magyarázta a hirtelen meggazdagodását. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jelek szerint nem teljesen hiszi el ezt a sztorit, ugyanis egy éve nyomozást rendeltek el ellene, azóta pedig idén nyáron és ősszel is vizsgálódtak nála.

Most a 24.hu vette észre a nyilvánosan elérhető pályázati adatok alapján, hogy Balázs Zoltán hivatala

újabb 89 millió forintra pályázott sikeresen nemrég.

Park jellegű területet parkosítanának a pénzből

Az uniós támogatást arra nyerték el, hogy parkosítsák a kétezer lakossal rendelkező község polgármesteri hivatala előtti területet (amely a 24.hu szerint egyébként már most is parkosított, rendezett állapotban van). A pályázatban egész pontosan az szerepel, hogy az a terület most egy

park jellegű terület,

amely azonban jelenleg „funkciótlan, kihasználatlan”. A pályázatban azt is leírták, hogy a helyiek mindennapos szinten átmennek azon a területen, de csak keresztülhaladnak rajta, másra nem használják a teret.

A pályázat szerint ezen „fásítással, virágosítással, illetve vízfelülettel” változtatnának, és egy szökőkutas díszkertet is kaphat majd a tér, ha sikerül végrehajtani a fejlesztést. A 24.hu azt is megjegyezte: figyelemre méltó, hogy miközben országszerte számos, uniós forrásból végrehajtott beruházást leállítottak (köztük nem egyet Kompolt térségében is), aközben a kompolti önkormányzatnak erre a célra mégis megítélték a 89 millió forintot októberben.