Tanárballagás Budapesten: több száz pedagógus indul útnak a Deák Ferenc téren

17.35 A Bazilika előtt felállított színpadon három iskolapad sorakozik. A beszédek azután kezdődnek meg, ha a menet vége is beérkezik a Szent István térre.

Az esemény egyik szervezője közben elárulta, hogy a pedagógushiány kevésbé érinti az egyházi iskolákat, mint az államiakat, de mivel ők is a közalkalmazotti bértábla szerint kapják a fizetésüket, náluk is hiányoznak tanárok a rendszerből.

17.30 A ballagók mögött a József Attila utca forgalmát a rendőrség megindította. Megkondultak a Szent István Bazilika harangjai, a menet megérkezett.

17.20 A több száz résztvevő tanár az ismert ballagási dalokat énekelve, hármas sorokban sétál, miközben diákjaik a tér több pontján sorfalat állnak nekik. Az esemény nagy rendőri jelenlét mellett zajlik. A József Attila utca Lánchíd felé tartó szakaszát lezárták, mivel olyan sok pedagógus és tanítvány van jelen, hogy a járdán nem férnének el.

A ballagó menet eleje már bekanyarodott a Sas utcába, a vége pedig még mindig a templom előtt van.

17.10 Egy zászlóra feltűzték a pedagógusok által készített szalagokat, amire nevük, tantárgyuk, és pályakezdésük évét írták fel. A fő szervező felhívta a figyelmet arra, hogy ez békés és politikamentes demonstráció. Hármas sorokba állva több száz tanár várakozik az indulásra.

A szervezők csak pedagógusokat hívtak a demonstrációra, de szülők és diákok is eljöttek szolidaritásukat kifejezve.

17.00 A fő szervező, Lakatos Máté az Indexnek úgy fogalmazott, hogy mindenki egykori ballagási tarisznyájával érkezett – hisz egyszer mindenki elballagott –, ami most a pályát elhagyó pedagógusok nagy számára hívja fel a figyelmet. A Facebookon meghirdetett eseményre ötszázan jelezték, hogy érkeznek, de a szervezők olyan 250 résztvevőre számítanak. Közel 30 egyházi iskola pedagógusai jelezték részvételüket, főként budapesti intézményekből, de pár, az agglomerációban található gimnázium tanára is jelen van.

A ballagási menet 17 órakor veszi kezdetét, a kijelölt útvonal mentén vonulnak majd fáklyákkal (amit a szervezők osztanak ki) ballagási dalokat énekelve, fúvószenekar kíséretében.

16.50 Az Index a helyszínről jelentkezik: 17 óra előtt néhány perccel a Deák Ferenc téri templom előtt gyülekeztek a békésen demonstráló, ballagó tanárok. Eddig pár tucat pedagógus érkezett, kabátjukra vetett tarisznyákkal.

Tarisznyával, ünneplőben ballagnak a tanárok

Összefogtak az egyházi intézményekben tanító pedagógusok annak érdekében, hogy felhívják a kormány figyelmét az oktatási rendszer hiányosságaira.

A tiltakozó tanárok úgy vélik, hogy a legszembetűnőbb probléma a pedagógushiány. Az elmúlt években az alacsony bérek miatt rengetegen hagyták ott a pályát, ezért az egyházi iskolákból és óvodákból távozó pedagógusoknak kedd délutánra tanárballagást hirdettek Budapest Belvárosába a Deák Ferenc térre.

Lakatos Máté középiskolai tanár, az esemény fő szervezője – aki korábban véleménycikket is írt az Indexre, lapunknak előzetesen úgy fogalmazott: az elmúlt hetekben az egyházi intézmények pedagógusai is sztrájkoltak, többen közülük a tüntetéseken, demonstrációkon is részt vettek, ami jól mutatja, hogy a nem állami fenntartású iskolákban is egyre nagyobb az elégedetlenség.

Fotó: Lakatos Máté

A ballagó tanároktól a szervezők azt kérték, hogy alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg, és lehetőség szerint tarisznyát is hozzanak magukkal.

A pályalehagyó pedagógusok – akiket szülők és öregdiákok búcsúztattak – a Deák Ferenc téren gyűltek össze, majd onnan közösen vonultak át a Szent István térre.

A tiltakozók 5 pontban foglalták össze követeléseiket

Az egyházi intézményekben tanító pedagógusok egy ötpontos állásfoglalást is kiadtak, követeléseik a következők:

Új nemzeti oktatási stratégiát! Egy oktatási stratégia megszületéséhez széles szakmai konszenzus szükséges. Kialakításához oktatási háttérintézmények kellenek, illetve be kell vonni a szakmai szervezeteket és minden, oktatásügyben érintett csoport képviselőit. Az intézményi átalakításon túl az oktatási stratégia része kell hogy legyen a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek és az érettségi követelményrendszer felülvizsgálata. Gyerekbarát oktatást! A családbarát politika eredményeit megkérdőjelezi, ha a családok támogatása csak az iskola kapujáig tart. Aki az iskolát nem támogatja, az a családokat sem támogatja igazán. Az iskolai tananyag tartalma, mennyisége, a nevelés és az oktatás módja a gyerekek valódi igényeinek feleljen meg! Csökkenjen a tanárok óraterhelése, hogy maradjon idejük és energiájuk a diákjaikkal való személyes törődésre! A pedagógusoknak ne kelljen másodállást vállalniuk, a saját gyerekeik számára is lehessenek jelen szülőként, családfenntartóként! Autonómiát! A gyerekek igényei intézményenként eltérők. A helyi igényekre helyben kell válaszoknak születniük. A törvényi szabályozás engedje meg, hogy a pedagógusok szabadabban alakíthassák pedagógiai programjukat! Ennek feltétele a tankönyvek széles választéka és a szabad tankönyvválasztás is. Az intézmények kapjanak valódi önállóságot, a működtetés kérdéseiben az állami fenntartású iskolákban se egy tőlük távoli tankerület döntsön! Vonzó pedagógus-életpályát, értékálló és igazságos bért! Az oktatás felemelésének legelső feltétele, hogy jó képességű fiatalokat kell megnyerni az oktatás számára, a pályaelhagyást pedig meg kell állítani. A pedagógusbérek hosszú távon kiszámíthatóan tegyék lehetővé egy család eltartását és az értelmiségi életformát! Garantálja törvény a bérek értékállóságát! A fizetés legyen igazságos: igazodjon a munkaterheléshez, az óraszámhoz, legyenek kifizetve a helyettesítések és minden tanórán kívüli tevékenység! Megbecsülést a pedagógusoknak! A pedagógusok munkájának megbecsülése mutatja meg azt, hogy egy ország vezetése hogyan gondolkodik az oktatásról. A tanári tiltakozások az oktatás mély válságának tünetei, a sürgős változás iránti vágy vezeti őket. Szolidaritást és együttműködést várunk a véleményükért kiálló pedagógusokkal! A tünetek felszíni kezelése helyett irányuljon nagyobb figyelem a tiltakozásokat kiváltó okokra! Induljanak érdemi tárgyalások a pedagógusok képviselőivel! Az oktatás ügye nemzetstratégiai kérdés, amely felelős oktatási minisztérium felállását követeli meg!

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)