Szerdán derült ki, hogy a krumpli és a tojás is bekerül az árstoppal védett élelmiszerek közé. Mindez számos étel sütését, főzését olcsóbbá teszi, és a Pénzcentrum össze is szedte, hogy melyek ezek.

Már október vége óta szó volt arról, hogy a rendkívül magas élelmiszerinfláció miatt újabb alapvető élelmiszerekre terjesztheti ki az élelmiszerárstopot a kormány.

Szerdán a kormány be is jelentette, hogy mely ételek kerülnek bele az árstopba: a krumpli és a tojás. A miniszterelnökség azóta már egyszer pontosította is a tojással kapcsolatos bejelentést.

A két alapvető élelmiszer hozzáadása sokat segít abban, hogy valamelyest csökkenjen a mindennapi reggeli/ebéd/vacsora elkészítési költsége. A Pénzcentrum a bejelentés után össze is szedte azokat az ételeket, amelyeket a mostani árstopbővítés után olcsóbban lehet elkészíteni csirkemellből, csirkefarhátból, lisztből, étolajból, kristálycukorból, sertéscombból, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntejből, M-es tojásból, valamint burgonyából.

Íme a listájuk:

Tojásleves,

Burgonyaleves,

Krumpligombóc leves,

Tojásrántotta,

Empanada csirkehússal,

Krumplifőzelék,

Paprikáskrumpli,

Tojásos nokedli,

Csirkemell párizsi bundában,

Hortobágyi húsospalacsinta (csirkemellből),

Tócsni,

Lángos,

Krumplis pogácsa,

Sültkrumpli,

Csirkemell burgonyapürével,

Csirkepörkölt nokedlivel,

Dödölle,

Mátrai borzaska,

Brassói aprópecsenye,

Krokett,

Házi chips,

Gnocchi,

Tortilla,

Quiche,

Karamellás tej,

Madártej,

Tejpite,

Muffin,

Gofri,

Palacsinta,

Amerikai palacsinta,

Házi puding.

Az árstopos élelmiszerek közül talán a kenyér az, amelyik a leginkább hiányzik a listáról, hiszen az rengeteget drágult az utóbbi egy évben (és a jelek szerint még a jövőben is fog, nem keveset). Arról, hogy az miért nem került be az árstopos termékek közé, ebben a cikkünkben írtunk röviden.