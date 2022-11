A Prima Primissima életre hívói 2007-ben úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kívánják jutalmazni a fiatal korosztály köréből azokat, akik a jók között is a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, harminc év alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a minden évben odaítélt Junior Prima Díjat.

„A tehetséges fiatalok támogatása különösen fontos, hiszen jövőnk az ő kezükben van” – írják a díj ismertetőjében.

Idén hat személy részesült a kitüntetésben, az Index részéről még két újságíró volt a jelöltek között, Holló Bettina és Ferkó Nikolett.

„Nagyon különleges élmény itt állni. Ez egy csapatsiker, ebből a szempontból hasonlít a sportra: remek, hogy vannak díjazottaink, »aranycipőseink, aranylabdásaink«, de itt is szükségünk van a »gólpasszokra, edzőkre«. Ilyen szempontból az Index egy jó közeg, különösen a sportrovatban baráti a hangulat, és megvan az a műhelymunka, amire nekem mindig is szükségem volt. Ebből a szempontból szerencsés vagyok, hiszen a kollégáim a korábbi munkahelyeimen is lehetővé tették ezt. Ez az a közeg, ami igazán inspirál, és ami hatékonnyá tud tenni. Ebben az az igazán jó, hogy olyanokkal dolgozhatok együtt, akiket már nagyon régóta, akár tíz éve ismerek, és mondhatni együtt nőttünk fel, és remélem, hogy együtt leszünk sikeresek” – mondta a díjátadót követően Kocsmár-Tóth István.

Lapunk vezérigazgatója, Starcz Ákos hozzátette:

„Büszkék vagyunk Istvánra, aki az Index elmúlt két évének legjelentősebb szakmai díját nyerte. Három jelöltünk is volt a harminc év alatti kategóriában, akiknek kiválasztásában nem volt könnyű dolgunk. Törekvéseink között van a fiatal újságírók felépítése, tartalmaink közelebb hozása a fiatalabb generációkhoz. Ez a díj is azt mutatja, hogy megtaláltuk a helyes utat, és ezen haladunk tovább.”

(Borítókép: Kocsmár-Tóth István a Junior Prima Díjjal. Fotó: Németh Kata / Index)