Hajtóvadászat indult egy szökött emu után

Egy gazdátlan emu sétálgatott Szabadbattyánban, a Dózsa György utcában. A szabadbattyáni lakosok közül jelentették egy közösségi oldal csoportjában, hogy látták a különleges állatot, így juthatott el a hír az emu otthonába, Úrhidára.

Utoljára kedden látták, amiről megosztottak egy fényképet a szabadbattyániak Facebook-csoportjában.

Mire az állat tulajdonosa a helyszínre érkezett, eltűnt a kis termetű futómadár. Valakinek megtetszhetett, és hazavitte, de jó eséllyel elő fog kerülni, mert hajtóvadászatot indított az állat gazdája.

A röpképtelen futómadár rövid idő alatt nagy távolságot képes megtenni, szinte fáradhatatlan – írja a Feol. Éppen ezért a szálláshelyétől elég messzire is eljuthatott. Gazdái november 9-én, reggel tovább folytatják a keresést, de addig is, ha bárki az esti vagy hajnali kocogása közben futótársra lelne a madár személyében, csak messziről csodálja meg, mivel csíp és rúg – nem is kicsit.