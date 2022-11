Megszűnhet a pedagógusok közalkalmazotti státusza?

A pedagógusok bérrendezését illetően egyelőre csupán annyi fejlemény történt, hogy kiderült, a kormány tervei szerint mikor és milyen mértékben történik átlagkeresetük felzárkóztatása: 2023-ra a diplomás átlagkeresetek 64,7 százalékát, 2024-re 72 százalékát, 2025-re 80 százalékát fogja elérni a bérük – foglalta össze az ATV.

Ami a legsúlyosabb számunkra, hogy a bérrendezést a közoktatás rendszerének átalakításához fogja kötni a kormány. Jól éreztük, hogy ez a kormány semmit nem ad ingyen számunkra

– mondta el Totyik Tamás a Spirit FM Aktuál című műsorában.

Tegnap délután egyeztetett Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a pedagógus-szakszervezetek sztrájkbizottságával. „A megbeszélésen az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a fiókban van már a köznevelési rendszer átalakítása” – árulta el a PSZ alelnöke, aki úgy véli, hogy ez azt is jelentheti, hogy akár meg is szüntethetik a közalkalmazotti státuszukat. A szakszervezet szerint ezzel sok korábbi előnyük elveszhet, többek között változhat a pótlékrendszerük is.

Totyik Tamás a műsorban arról is beszélt, hogy a bérrendezés csak egy pont a követeléseik sorában, azonban a többi megoldásának irányában a kabinet felől nem láttak hajlandóságot.