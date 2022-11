A II. kerületi polgármester egyedi bélyeggel tiltakozik a postabezárások ellen

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester egyedi bélyegekkel tiltakozik a posták bezárása ellen, sőt, a számlákat is kifizetné a cég helyett, ha nem zárnak be a fiókok.

A II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely egyedi bélyegeket gyártott a postabezárások elleni tiltakozás jeleként. Emellett két helyiségüket is ingyen bérbe adnák a postának, sőt, a gáz- és villanyszámlát is kifizetik a posta helyett, ha nem zárják be a fiókokat – írja a polgármester közösségi oldalán.

Az ajánlatunk továbbra is áll: az önkormányzat ingyen, bérleti díj nélkül biztosítja a Török utcai és a Kelemen László utcai helyiséget a postának, ha nem zárják be azokat. Sőt, ha vállalják a nyitvatartást, ebben a két fiókban a gáz- és villanyszámla kifizetését is átvállaljuk

– olvasható a posztban.

Meggyőződésem, hogy ez szolgálja a II. kerületben élők érdekeit, és posta is tud spórolni, márpedig takarékossági intézkedésként jelentették be a postabezárásokat. Ha nincs bérleti díj, villany- és gázszámla, akkor nincs miért bezárniuk ezeket a postafiókokat

– tette hozzá Őrsi Gergely, aki bízik benne, hogy a posta élni fog az ajánlattal, bár november eleje óta még nem adtak választ.

És hogy most teljesen biztosra menjünk, ezért, november 11-én pénteken 14 és 15 óra között várom kerületi szomszédainkat közös levélírásra a bezárásra ítélt Török utcai postánál. Az egyedi bélyeget és a borítékot mi visszük, így Önök is megírhatják a postának, hogyan vélekednek a fiókbezárásokról

– zárja a posztot, amelyben arra kéri az embereket, hogy menjenek el a közös levélírásra.