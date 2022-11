Több hónapos csúszással, ám végül megnyitotta kapuit az a kamasz addiktológiai regionális centrum (K-aRC), melyet uniós forrásból építettek fel Pécsen.

Júniusban az elmaradt megnyitó esetével részletesen is foglalkoztunk, mint ismert, ez az az intézmény, amely nem kapott kapacitást, vagyis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nem vállalta, hogy finanszírozza a szakemberek által elvégzett munkát, noha az induláshoz minden készen állt.

Szemelyácz János, a centrumot működtető INDIT Közalapítvány és a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke lapunknak akkor úgy fogalmazott, hogy „tulajdonképpen kaptak egy több száz millió forintos modern és innovatív autót, de benzint már nem adtak hozzá”.

A szakember most ugyanakkor jó hírekkel szolgált, mint mondta, cikkünk az egészségügyi kormányzathoz is eljutott, a jelentős sajtóvisszhang hatására pedig elkezdtek foglalkozni az üggyel.

„Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár ezt követően karakánul kézbe vette az ügyet. Levelet írt a NEAK vezetőjének, hogy hívjon össze rendkívüli TBB-t (Többletkapacitási-befogadási Bizottság), és gondolják át korábbi döntésüket, annak érdekében, hogy a K-ARC is megkaphassa a működéshez szükséges finanszírozást” – magyarázta lapunknak Szemelyácz János, aki arra a kérdésre, hogy korábban vajon mi történhetett, hol csúszott el a történet, azt felelte, hogy egy picit olyan volt, „mintha a jobb kéz nem tudná, mit csinál a bal”.

Az ügy hatására ugyanakkor elindult a kommunikáció az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), a NEAK és a Belügyminisztérium között abból a célból, hogy a jövőben kiküszöböljék az ehhez hasonló hibákat.

A Magyar Addiktológiai Társaság elnöke hangsúlyozta, hogy később az intézmény finanszírozását a Pénzügyminisztérium is jóváhagyta, majd ezt követően a regionális Nemzeti Népegészségügyi Központ meghatározta az ellátási területet. Döntésük értelmében a K-aRC országos ellátási területet kapott, ami azt jelenti, hogy a páciensek hazánk bármely részéről felkereshetik a központot, noha az a gyakorlatban vélhetően elsősorban a Baranya megyeieknek és a Pécs környékieknek nyújt majd segítséget.

„Az online szolgáltatásaink ugyanakkor az ország bármely területéről könnyen elérhetők lesznek, szeretnénk azoknak a szakembereknek is segíteni, akik bár nem az addiktológia területén dolgoznak, munkájuk során gyakran találkoznak problémás gyerekekkel, kamaszokkal. Ők például a pedagógusok, az iskolaorvosok, a védőnők, a művelődési központok dolgozói és a gyermekjóléti szolgálatok szociális munkásai” – emelte ki a pszichiáter.

8 éves függőkkel is találkoznak

Szemelyácz János beszélt arról is, hogy az intézménybe személyesen elsősorban a 12 és 18 év közötti fiatalokat várják, számításaik szerint a segítséget kérők zöme középiskolás lesz.

Az addiktológus megjegyezte: sajnos vannak ennél fiatalabb páciensek is, nemegyszer találkoztak már 8-9 éves kényszeres szerhasználóval. Mint mondta, a kamaszok ellátása komplex feladat, gyermekpszichiáterre, pszichológusra, szociális munkásokra és művészetterapeutákra is szükség van.

A K-aRC-nak ugyanakkor kifejezetten az addiktológia a profilja, ami a drog- és az alkoholhasználat mellett az olyan kóros viselkedési problémákat is magába foglalja, mint az internetfüggőség vagy az evészavar, de sok esetben a figyelemzavaros és hiperaktív fiatalok (ADHD) is érintettek lehetnek. Emellett szintén feladatuknak tekintik a szenvedélybeteg családokban élő és felnövekvő fiatalok elérését, ellátását.

Új típusú megközelítés

A szakember kitért arra is, hogy a kamaszaddiktológiai központ a fiatalok igényeihez igazodva épült fel, így a klasszikus „fotelben beszélgetős, filmekből is ismert terápiás módszereket” olyan interaktív tevékenységgel, mozgásos aktivitásokkal egészítették ki, amelyek ennél a korosztálynál lényegesen hatékonyabbnak bizonyulnak.

Az épületben a kiscsoportozós szobák mellet van tornaterem – pl. színházterápiára, relaxációra –, kézműves tevékenységekre szánt „bütykölő”, ahol akár tankonyha is berendezhető.

„Ezek a tevékenységek különösen hozzájárulnak azoknak a gyerekeknek a fejlődéséhez, problémáik kezeléséhez, akik a függőség mellett egyéb problémákkal, például figyelemzavarral, tanulási nehézségekkel küzdenek. Emellett a motorikus funkciók javítása pl. azoknak is sokat segít, akiknél a dizájner drogok hatására alakult ki valamilyen mentális betegség” – mutatott rá Szemelyácz János, aki az ellátásba a gyerekekkel kapcsolatban álló családot, nevelőotthont, oktatási és kulturális intézményt is szeretné bevonni.

A drogközpontoknak is betesz a rezsi

Bár a K-aRC megnyitása egy komoly eredmény, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint kivételes is egyben.

A pszichiáter úgy véli, hogy a hazánkban működő ellátórendszerrel összességében nem lehetünk elégedettek, „viszonylag elfogadható ellátás szinte csak a nagyvárosokban van”, míg a kisvárosokban „pszichiátert sem könnyű találni, de addiktológust szinte lehetetlen”.

„Az elmúlt hónapokban a rezsiőrület miatt a helyzet csak rosszabb lett. Alapvetően szűkültek az ellátási területek, intézmények költöztek össze vagy zártak be. Az INDIT Közalapítvány vonatkozásában azt tudom mondani, hogy eddig a bevételek 4 százalékát kellett rezsire költenünk, ez a szám várhatóan most akár 30 százalék lehet, ami szinte kigazdálkodhatatlan. Mi ennek ellenére is igyekszünk jól gazdálkodni, a szolgáltatásainkat és a munkavállalók számát csak a legvégsőbb esetben fogjuk csökkenteni” – mondta, hozzátéve, hogy ettől függetlenül a mostani időszak sok más intézményhez hasonlóan nekik is kihívást jelent, „jelenleg mindenki a túlélésre játszik”.

