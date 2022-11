Teljes a létszám, az összes oroszlán visszakerült a Lánchídra

Visszatértek a Lánchídra a híd pesti oldalát őrző oroszlánok is – jelentette be Karácsony Gergely.

A Lánchíd oroszlánjai közül először a budai oldalon levők tértek vissza helyükre október közepén (de a nagyközönség nem láthatta ezeket, mivel a hídfő a munkálatok miatt még le van zárva). Nem sokkal később azonban lett egy új, közelről is megtekinthető társuk is, ugyanis egy legóból készült hasonmásukat is kiállították a hídnál. Az új oroszlán készítéséről egy videót is publikáltak az alkotók.

Karácsony Gergely pénteken jelentette be, hogy csütörtökön a pesti oldalon álló oroszlánok is visszatértek a helyükre. A főpolgármester több fotót is mellékelt erről.

„Az oroszlánok restaurálása bő egy évig tartott. A következő hetekben – budai társaikhoz hasonlóan – a munkaterületen illesztik és »ragasztják« össze a szobrok mészkőtömbjeit” – írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester azt is megjegyezte, hogy a híd felújítása várhatóan 2023 második felére ér véget. A hídon az aszfaltozás nemrég lezárult, és hamarosan a próbaterheléssel folytatják a munkát.