December 11-től új menetrendet vezet be a MÁV–Volán-csoport. A vasúti és autóbuszos menetrendek változása mellett az ország számos pontján javítják a közösségi közlekedést, valamint azt is szeretnék elérni, hogy az állami cégek ne versenyezzenek egymással – közölte Vitézy Dávid közlekedési államtitkár.

Rengeteg módosítás lép életbe december 11-én, a változásjegyzék mintegy 170 oldalt tesz ki, a részletek a MÁV–Volán-Csoport honlapján érhetők el. Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési államtitkára közösségi oldalán egy videóban ismertette a vasúti és autóbuszos közlekedés legfontosabb változásait.

A bejegyzés szerint a hatvani–miskolci vonal elővárosi szakaszán sűrűbb lesz a közlekedés, a kora reggeltől késő estig óránként járó új Mátra InterRégió nemcsak Gyöngyösnek teremt (Kiss, Flirt motorvonatokkal) közvetlen kapcsolatot a fővárossal, de az egri Agria IR-ekkel együtt félórás, zónázó szolgáltatást is nyújt az agglomerációban.

A miskolci IC-k megállnak Hatvanban, ez nemcsak a városnak jó hír, de a salgótarjáni vonal valamennyi településének is, hiszen ezek 25 perccel kerülnek közelebb Budapesthez. Gödöllőn, Aszódon, Bagon, Turán javulnak az átszállási lehetőségek buszról az új vonatokra, és ennek megfelelően új közös bérletekkel lehet majd utazni a térségből vonattal, busszal, HÉV-vel, ráadásul sokszor olcsóbban, mint most.

Újra járnak majd a vonatok Aszód és Vác között, ezzel újranyílik a 2009-ben bezárt 77-es vonal. Mindez jelentős gyűrűs összeköttetés az agglomerációban, de a fővárost kikerülve. Budapest és Debrecen között óránként Cívis IR vonatok indulnak az eddigi sebes- és gyorsvonatok helyett. Cegléd és Debrecen között minden várost kiszolgálnak korszerű Flirt motorvonatokkal, de felármentesen és ütemesen, óránként.

Üzemidő-hosszabbítások is lesznek

Este később megy az utolsó egri IR, és a Tokaj IC-kkel is tovább lehet eljutni Debrecenből, Miskolcról, Nyíregyházáról a fővárosba, illetve Nyíregyházáról Miskolcra vagy fordítva. A Balaton felé télen is később megy az utolsó IC.

A pécsi vonalon az InterCity-vonatok egységesen a Mecsek IC elnevezést kapják, ezekben első osztályú, prémium- és bisztrószakasszal ellátott IC+-kocsik is közlekednek a jelenlegi első osztályú IC-kocsik helyett.

Budapest elővárosában a fontosabb vonalakon este és hétvégén is 30 perces szolgáltatás lesz a mostani, óránként induló vonatok helyett. Az esztergomi vonalon pedig egységesebb, egyszerűbb menetrend lesz érvényben. A G72-es és Z72-es vonatok mind Z72-esek lesznek. Klotildliget és Szabadságliget is közvetlen kapcsolatot kap a Nyugatival. Bővül a szolgáltatás az S76-os vonalon is.

Az autóbuszos közlekedés is változik

Decembertől változik a Volánbusz menetrendje is. Az ország számos térségében a vasúti menetrend változásához kapcsolódóan vagy a helyiek igényei szerint bővül a buszos szolgáltatás. Módosul a ráhordó autóbuszjáratok közlekedése, új vasúti csatlakozások jönnek létre. A Veszprém–Ajka- és a Dombóvár–Gyékényes-vonal esetében pedig a helyközi autóbuszos közlekedés szerepe erősödik.

Etyek és Biatorbágy vasútállomás között – 766-os jelzéssel – új buszjáratok közlekednek (munkanapokon csúcsidőben 30 percenként, azon kívül óránként), a Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom-vonalon (1-es vonal) csatlakozást biztosítva a főváros felé közlekedő vonatokhoz.

A Dombóvár–Gyékényes- (41-es) vasútvonal esetében szintén a MÁV–Volán-csoporton belüli alágazati együttműködésnek köszönhetően a helyközi autóbuszok szolgálják ki a településeket, a vonatok egységesített, ritkított megállási rend szerint közlekednek a menetrendváltástól.

Kaposvár és Dombóvár között kétóránként vonathoz csatlakozó, időben egyenletes közlekedést biztosító autóbusz-menetrend lép életbe, csúcsidőben a jelenleginél egyenletesebb járatkövetést biztosítva Kapospula, Attala, Csoma, Szabadi, Baté, Kaposhomok és Taszár érintésével.