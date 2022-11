Újraválasztotta elnökét a Székely Nemzeti Tanács

Izsák Balázs egyedüli jelöltként pályázott a – magát a székelység közképviseleti testületeként meghatározó, a székelyföldi őshonos közösség területi autonómia iránti igényének képviseletére vállalkozó – SZNT elnöki tisztségére.

A negyedik mandátumát megkezdő tisztségviselő bírálói ezúttal nem állítottak ellenjelöltet. A régi-új elnöknek a részt vevő 152 küldött közül 108 szavazott bizalmat – adta hírül az MTI.

A küldöttgyűlés megerősítette a székelyföldi személyi kártya bevezetéséről szóló állandó bizottsági határozatot, és ügyvivői, illetve három szakterületi megbízotti tisztséget hozott létre, amelyek betöltéséről később döntenek.

Folytatódnak az autonómia-törekvések

Mint korábban megírtuk, a székelyföldi kártyát minden 18. életévet betöltött helyben lakó, vagy a területen állandó lakcímmel rendelkező az autonómiai igényekkel egyetértő magát székelynek valló személy igényelheti az SZNT formanyomtatványának kitöltésével. Az okirat csak a nevet egy generált számot és a QR-kódban foglalt személyi adatokat tartalmazza, ami bármikor visszavonható, ha a személy szembe fordul az igénylésben meghatározott értékekkel. A román kormány szóvivője, Dan Cărbunaru még 2021 decemberében a kártya ötletére úgy reagált, hogy nem áll szándékukban semmiféle módosítás, ami a személyi igazolványokat illeti.

Tavaly májusig pedig 1 millió 140 ezer aláírást gyűjtöttek be az elvárt 7 országbeli kvóta teljesítésével. A petíciót benyújtották az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy Székelyföld az uniós támogatásokból önállóan valóban lakosságarányosan részesüljön, amivel nagyobb önállóságot tudnak elérni. Egyelőre annyi előrelépés történt az ügyben, hogy kiderült, 1,2 millió aláírást és az országkvótákat elfogadta az EB. Izsák Balázs idén szeptemberben úgy nyilatkozott, hogy véleménye szerint amíg az unió vezetésében nem következik be konzervatív fordulat, addig függőben marad a kezdeményezés, ezért nem számít az ügyben előrelépésre 2024-ig.

A legutóbbi autonómiai igényükre való felhívás az az őrtűz-sorozat volt, amit október végén több mint száz székely települések melletti magaslati pontokon gyújtottak, és felolvasták Székely Nemzeti Tanács most újraválasztott elnöke, Izsák Balázs által megfogalmazott kiáltványukat. Az SZNT vezetője a szombati tisztségújítóján is kijelentette, hogy továbbra is töretlenül fog munkálkodni azon, hogy Székelyföld függetlenségét elérjék.