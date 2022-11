Bezárnak egy nyíregyházi bölcsődét a rezsiárak miatt

A döntést a városi közgyűlés hozta, mert az energiaárak drasztikus emelkedése miatt csak így képesek spórolni. A szülőket, akiket korábban nem tájékoztatták arról, hogy mekkora a baj, e-mailben tájékoztatták a tervezett bezárásról október végén.

Az érintett szülők az RTL Híradónak azt mondták, felháborítónak tartják, hogy éppen az ő bölcsődéjüket zárják be. Három hetet kaptak arra, hogy eldöntsék, melyik intézményben szeretnék elhelyezni a gyermeküket.

Akadnak olyan családok, ahol nem rendelkeznek személygépkocsival, nekik plusz harminc percet is jelenthet, hogy eljussanak az új bölcsődébe.

A szülő emiatt azt kérték, hogy az önkormányzat vizsgálja felül, és vonja vissza a döntést. Még papírhóvirágokat is kihelyeztek a városháza elé, hogy így tiltakozzanak. Válasz azonban mindeddig nem érkezett a kérésükre. A híradónak nyilatkozó pszichológus szerint árthat a gyerekeknek a hirtelen változás.

Miskolcon óvodát érint a rezsiválság

Az Index egy hete írt arról, hogy két óvodát is bezártak Miskolcon, mert a gyereklétszám folyamatosan csökkent, a fűtésért pedig rengeteget kellett volna fizetniük.

November elején Esztergom polgármestere is úgy határozott, hogy három óvodát is bezárat az energiaválság hatásainak csökkentése érdekében. Ezt a döntést csak abban az esetben lehet majd felülvizsgálni, ha változás áll be az energiaárakban.