Vigyázat, hamis húszezrest talált a rendőrség

Pénzhamisítás bűntett gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a főváros III. kerületének rendőrkapitánysága, miután a közösségi médiában megjelentek szerint valaki hamis bankjeggyel akart fizetni az egyik óbudai boltban.

Az Index a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtóosztályától úgy értesült, hogy a bankjegyet a rendőrség lefoglalta, és szakértő bevonásával vizsgálja.

A kötegnyi, nem valódi 20 ezer forintos bankjegyre egy eladó figyelt fel, aki egy III. kerületi Facebook-csoportban meg is osztott egy bejegyzést erről. Szombaton egykötegnyi hamis pénzről számolt be egy eladó a közösségi médiában. Állítólag egy ilyen bankjeggyel akartak egy óbudai üzletben fizetni.

Hamis 20 000 forintos van forgalomban ismét. Sajnos tegnap találkoztunk vele. Fontos, hogy nincs benne vízjel, a fémcsíkon jobb- és baloldalt megtörve a 20 000 felirat. Ha a fény felé emeled, csak az egyik oldalon van a Deák-fej. Amúgy elég profi munkának tűnik

– írta a Krisztina nevet viselő nő egy nyilvános csoportban a Facebookon, és arról is beszámolt, hogy az elkövetőkről felvétel is készült, az ügyben pedig a feljelentést is megtették.

Mindenféle pénzjeggyel próbálkoznak

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy szeptemberben pénzhamisítás miatt tíz ember ellen emeltek vádat. Ketten közülük 500 forintosokból 20 ezer forintos bankjegyeket hamisítottak.

Információk szerint egy 49 éves és egy 39 éves férfi 2019 elején állapodott meg arról, hogy nagy mennyiségben hamisított bankjegyet fognak előállítani.

A szükséges eszközöket − festéket, halogénlámpát, lézernyomtatót, laminálógépet − közösen szerezték be, a hamisítványokat pedig egy XIV. kerületi lakásban készítették.

Tevékenységükhöz vegyi módszert is alkalmaztak, továbbá számítástechnikai eszközöket is használtak, a biztonsági elemeket pedig imitálták. A Fővárosi Főügyészség akkori közlése szerint a hamisítványok alkalmasak voltak a megtévesztésre.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)