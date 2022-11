Meghalt a gyulai férfi, akit rémhírterjesztéssel vádoltak a koronavírus idején

A mozgássérült, cukorbeteg férfi ellen olyan Facebook-poszt miatt indult eljárás, amely a gyulai kórházról szólt. Csóka-Szűcs János az egyik helyi Facebook-csoportban osztott meg egy bejegyzést, amely mellé annyit írt – a járvány miatt elrendelt kórházkiürítésekre utalva –, hogy

Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat.

A rendőrök arra hivatkozva vitték el a bejegyzés miatt, hogy írásával veszélyeztette a járvány ellen védekezés hatékonyságát, és az is kiderült, hogy Gyula fideszes polgármestere személyesen jelentette fel őt.

Az ügyészség viszont – Csóka-Szűcs János panaszát elbírálva – úgy ítélte meg a helyzetet, hogy alaptalan a gyanúsítás, és ezzel lezárult az ügy. Utóbb Varga Judit igazságügyi miniszter is elismerte, hogy Csóka-Szűcs Jánost tévesen gyanúsították meg az ügyben eljáró illetékesek.

Most Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője számolt be arról, hogy Csóka-Szűcs János – aki a mozgalomhoz köthető Kossuth Körnek is tagja volt – meghalt.

Csóka-Szűcs János barátunk nem félt egyik rezsimtől sem, és most már nem is kell félnie senkitől. Mi viszont félünk, hogy miként fogjuk elviselni a hiányát! Hiányozni fog a bátorságod, amely példát mutatott sokaknak! A Jóisten vigyázzon Rád, kedves János!

– írta a politikus.