A jászkunsági települések sok pénzt spórolhatnak az adventi díszkivilágításon

Az Európát sújtó energiaválság nem kíméli Jász-Nagykun-Szolnok önkormányzatait sem, a települések egymás után határoznak a takarékossági intézkedésekről.

A korábbi esztendőkhöz hasonlóan felállítjuk a mindenki karácsonyfáját a Kossuth téren, és sor kerül az adventi gyertyagyújtásra is, de idén nem lesz karácsonyi díszvilágítás a városban

– szögezte le Marsi Péter, a törökszentmiklósi városfejlesztési osztály vezetője. Tavaly karácsonykor a nagykunsági településen kivilágították a Kossuth Lajos utca, illetve a Hunyadi és Bethlen utcák közötti szakaszt. Az utcákban nyolcvankettő, a főtéren hat darab világító kandeláberdíszt helyeztek el – írja a szoljon.hu.

Törökszentmiklóson két kilométer hosszú fényfüzért tekertek fel a karácsonyfára és a közeli fákra, idén azonban nem fognak világítani. Marsi Péter szerint a világításra félretett ötmillió forintot inkább a megemelkedett rezsiköltségek kigazdálkodására fogja fordítani a város. A karácsonyfát – a többi évhez hasonlóan – ingyen felajánlás keretén belül kapja a város. Bár díszkivilágítás nem lesz, másfajta karácsonyi dekoráció mindenképp kerül majd a főtérre – tette hozzá Marsi Péter.

Tiszaföldváron is hasonló döntést hoztak a sor megszorító intézkedés értelmében. Az energiamegtakarítás érdekében több önkormányzati intézményt is teljesen vagy részlegesen bezártak. Emellett az ünnepi, karácsonyi díszeket sem szerelik fel idén, hogy ezzel is elősegítsék a takarékoskodást. Év elején közel félmillió forintot különítettek el a költségvetésben erre a célra, aminek a felhasználásáról később döntenek majd.

Rákóczifalva polgármesterének elmondása szerint eddig sem volt impozáns karácsonyi díszkivilágításuk, idén azonban még az eddiginél is visszább fogják a dekorálást.

Eddig még nem tudtunk beruházni karácsonyi dekorációkra, jelen helyzetben egyelőre nem is fogunk

– mondta a polgármester.

Két helyen állítunk karácsonyfát, és azokat természetesen kivilágítjuk. Várhatóan számíthatunk vállalkozói segítségre is, akik biztosítják hozzá az áramot

– tette hozzá. Tiszajenőn azonban idén is kiteszik a karácsonyi fénydekorációkat.

Nem nagy fogyasztású fényforrásokról van szó, így nem sokat spórolnánk meg azzal, ha idén nem kapcsolnánk fel

– mondta a város polgármestere, Virág József. „A templom előtti terület díszkivilágításához egyébként is az egyház biztosítja az áramot. De felszereljük a főút mentén is az oszlopokra a fényforrásokat. Új fényforrásokat persze nem fogunk idén beszerezni, de fontosnak érezzük, hogy falunkban ezzel is hozzájáruljunk az ünnepi hangulathoz” – emelte ki a polgármester.

Martfű utcáit sem világítják ki az ünnepi időszakban, a főtér azonban kivételt képez ez alól. A város polgármestere, Papp Antal elmondta, hogy közel hárommillió forintot tudnak így spórolni, mert a díszkivilágítás felszerelésének a díja és a villanyszámla is másfél-másfél millió forint lenne. Mezőtúron is lesz ünnepi díszkivilágítás, de visszafogottabb, mint a korábbi években.

Mindenképpen szerettük volna, ha ünnepi fényekkel is emeljük az adventi időszak varázsát, természetesen azonban nem tekinthettünk el a ténytől, hogy az energiaválság miatt takarékoskodnunk kell

– mondta el Szűcs Dániel. Tiszafüreden a héten döntenek a karácsonyi díszkivilágításról.