Sorra tűnnek el a macskák Győrújfalun

Győrújfalun az utóbbi időben több macska is eltűnt, az ügyben már feljelentést is tettek. Valószínű, hogy megmérgezték őket.

Az elmúlt időszakban 10-12 macska is eltűnt Győrújfalun. Eddig négynek találták meg a tetemét, valószínűleg megmérgezték őket. Nagy Tamás, a Szigetközi Állatbarátok Egyesületének elnöke a Kisalföldnek elmondta, hogy már augusztusban is tűntek el állatok, az utóbbi pár hétben pedig újra megugrott az esetek száma. Az ügyben már feljelentést is tettek.

A lapnak Fekete László szakállatorvos arról számolt be, hogy a macskák eltűnése rendszeresen előforduló probléma, időről időre van egy nagyobb mérgezési hullám, és Győr­újfalu ebből a szempontból fokozottan érintett.

Hozzátette: általában tavasszal és ősszel gyakoribbak a véletlen esetek, például a fagyálló folyadék cseréjénél, de szándékos mérgezések egész évben jelentkeznek. A leggyakoribb a fagyálló, illetve a patkányméreg okozta mérgezés.

A rendőrség megerősítette a győrújfalui állatmérgezéssel kapcsolatban, hogy a Győri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozva elkövetett állatkínzás vétségének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, ami jelenleg is zajlik.