Kiderült, mikor kezdődik a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren

November 18-án nyitja meg kapuit Budapesten, a Vörösmarty téren a Vörösmarty Classic Xmas, vagyis a főváros karácsonyi vására. A szilveszterig tartó rendezvény tradicionális hazai gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli karácsonyi hangulattal fogadja vendégeit – számolt be a Belváros Önkormányzata hétfőn.

A szervezők azt írták: az esemény nemcsak látványban és minőségben újul meg, hanem számos egyedi programelemmel és a klasszikus karácsonyi díszítési kultúrát megidéző arculattal is várja a látogatókat.

Grandiózus karácsonyfa fogadja a vendégeket

A beszámoló szerint a Váci utca felől a Vörösmarty térre érkező embereket grandiózus karácsonyfa fogadja majd. A vásár egyik kiemelt látványossága a Harisnyaházon díszelgő óriási karácsonyfa-dekoráció lesz, és most mutatkozik be a Vörösmarty- szoborkompozíció újszerű takarása is. A takaráson az eredeti szobor életnagyságú képe és versrészletek lesznek olvashatók. A gyerekek kedvence, az ingyenesen igénybe vehető kisvasút is működik majd, és megújult arculattal fogadják a látogatókat a téren felállított gasztronómiapontok és kézműves faházak is.

Hozzátették: edukációs helyszínként kézműves ház várja a főváros vendégeit, ahol mindennap más foglalkozáson vehetnek részt. A téren december 28-áig vásárolhatók kézműves termékek, akik ezután a szilveszteri ünneplők sokaságának adják át a helyet – tudatták.

Az Advent Bazilika sem marad el

Szintén november 18-ától várja a látogatókat Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren megrendezett Advent Bazilika karácsonyi vásár.

A tavaly másodjára is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott eseményen 12 méteres karácsonyfa, fényfestés, szelfipont, jégpálya, valamint közel 120 minőségi kézműves és gasztronómiai kiállító fogadja az ünnepelni vágyókat.

Sokáig kérdéses volt, hogy lesz-e karácsonyi vásár

Sokáig kérdéses volt, lesz-e idén karácsonyi vásár Budapesten. Mint arról korábban beszámoltunk, hosszas egyezkedés után szeptember 30-án adott elvi hozzájárulást a karácsonyi vásár megszervezéséhez Belváros Önkormányzata. Az önkormányzatnak az Advent Bazilika esemény szervezőivel sikerült megállapodniuk, miután nem tudtak egyezségre jutni a korábbi szervezővel, a Budapest Branddel.

Közleményükben azt írták: korrekt tárgyalásokat folytattak a fővárosi céggel, ugyanakkor a Budapest Brand – a saját szempontjából érthető okokból – csak két évre szóló együttműködés esetén tudta volna a vásár szervezését elvállalni.

(Borítókép: A budapesti adventi és karácsonyi vásár a Vörösmarty téren advent utolsó vasárnapján, aranyvasárnap 2016. december 18-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)