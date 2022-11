Palkovics László után államtitkára, Vitézy Dávid is távozik

Múlt héten derült ki, hogy Palkovics László – bizonyos konfliktusok, nézeteltérések miatt – lemond a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) vezetéséről. A hírt hétfőn erősítette meg Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány részéről.

Most újabb fejleményt jelent az ügyben, hogy azóta a jelek szerint Vitézy Dávid is benyújtotta a lemondását. Az államtitkár lemondását a korábbról Vitézyhez köthető Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) jelentette be, amely azt írta: Palkovics lemondásával a közlekedéspolitika Lázár János minisztériumához kerül át.

A helyzet miatt ma 13 órakor Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár összehívta a minisztérium vezető munkatársait, bejelentette lemondását, majd távozott. Ideiglenesen Kállai Éva helyettes államtitkár viszi az ügyeket, 48 óra van az átadás-átvételre

– írták.

A VEKE hozzátette, hogy a TIM teljesen megszűnik, jogutódja elsősorban az Energiaminisztérium lesz, vagyis az államtitkárságok többsége ahhoz a tárcához kerül át (az egyetlen kivétel a közlekedési szakterület). Hivatalosan a minisztériumoknál december elsejétől megy végbe a változás – írta a VEKE, amely egyébként múlt héten szintén elsőként jelentette be Palkovics László lemondását.

Vitézy Dávid nem lemondásról beszél, de megerősítette, hogy távozik

Nem sokkal később maga Vitézy Dávid is posztolt Facebookon. A bejegyzésében nem azt írta, hogy lemondott, hanem úgy fogalmazott, hogy „véget érnek” a feladatai.

Palkovics László miniszter lemondásával a Technológiai és Ipari Minisztérium megszűnik, ezáltal az eddigi közlekedési államtitkári feladataim is véget érnek. A közlekedési szakterület felügyelete az új kormányzati feladatmegosztás szerint Lázár János minisztériumához kerül át.

Vitézy Dávid megköszönte Palkovics Lászlónak és a kormánynak a közös munkát. „Úgy hiszem, az elmúlt fél évben a hazai közösségi közlekedés és a vasút számos nagy ügyében tudtunk a helyes irányba egyet előrelépni” – írta.

Lázár János is megszólalt

Alig néhány perccel a Vitézy Dávid lemondásáról szóló poszt után bejegyzést tett közzé Lázár János építési és beruházási miniszter is. A tárcavezető „minden magyar közlekedési miniszter elődjét”, Széchenyi Istvánt idézte posztjában, majd azt írta:

Az új feladattal a miniszterelnök most lehetőséget ad arra, hogy újabb területen járulhassak hozzá a haza és a haladás, a nemzeti szuverenitás és polgári fejlődés ügyéhez. A feladatot tisztelettel elfogadom. Nekilátunk!

1990 óta a legfelkészültebb közlekedési államtitkár volt – írták róla

„Vitézy Dávid 1990 óta az elmúlt 32 év legígéretesebb, egyik (vagy szűkítés nélkül a) legfelkészültebb közlekedési államtitkára volt. Dolgoztunk együtt Budapest és az összesen 4 millió ember által lakott Közép-Magyarország közlekedésfejlesztésén, tapasztalatból beszélek” – írta Fürjes Balázs, hozzátéve, hogy Vitézy Dávid

fiatal ember, lesz még alkalma közvetlenül segíteni és meghatározni Magyarország közösségi közlekedésének fejlesztését, a működés korszerűsítését. Igény lenne rá, most az utódokon a sor, hogy elvégezzék a munkát.

„Dávidot ismerve, ő biztosan marad a közlekedés szolgálatában” – írta Fürjes Balázs, miközben sok sikert kívánt Lázár Jánosnak és csapatának is.

(Borítókép: Vitézy Dávid. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)