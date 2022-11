Tudtak-e az ellenzéki pártok az Amerikából érkezett milliókról?

A Márki-Zay Péter mozgalmához az Egyesült Államokból érkezett 1,8 milliárd forintnyi támogatással összefüggésben nyomozás zajlik, és a nemzetbiztonsági bizottság is foglalkozott a kérdéssel.

Az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje nyilatkozataiban rendszeresen elmondja, hogy minden törvényt betartottak, a pénzt a Mindenki Magyarországa Mozgalom kezelte, abból nem jutott a vele szövetségben induló pártokhoz. Az Egyesült Államokból érkezett támogatás ügye „dollárbaloldal” néven már be is épült a Fidesz kommunikációs eszköztárába.

Korábbi nyilatkozatok, és a lapunknak adott válaszok alapján összegyűjtöttük, hogy a hatpárti szövetség szereplőinek volt-e tudomása a pénzről.

– válaszolta kérdésünkre a Momentum.

A párt részletezte azt is, hogy

A Párbeszédtől is hasonló választ kaptunk:

A párt azt is közölte, hogy így ebből a támogatásból nem is részesültek.

A Hír TV arra volt kíváncsi, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke tudott-e arról, hogy Márki-Zay Péter mozgalmához külföldi pénzek érkeztek, valamint a DK használt-e ezekből a forrásokból.

– válaszolt röviden mindkettő kérdésre a korábbi miniszterelnök, aki arra már igennel felelt, hogy a DK el tud-e számolni az Állami Számvevőszék felé.

Kunhalmi Ágnes a Mediaworks kamerája előtt tette világossá, hogy

Komjáthi Imre, az MSZP másik társelnöke ezt azzal egészítette ki, hogy Márki-Zay Péternek kell elszámolnia.

A Jobbik frakcióvezetője az Alfahírnek adott interjújában leszögezte, hogy hozzájuk nem jutott az amerikai pénzből, Márki-Zay Péter viselkedését pedig nem tudja mire vélni, „kicsit olyan, mintha adná a lovat a kormánymédia alá”.

Lukács László György megjegyezte azt is, ha a korábbi miniszterelnök-jelölt elfogadott ilyen támogatást, akkor neki kell elszámolnia vele.

– húzta alá a politikus.

A Jobbik egyébként szigorítaná a törvényt, ezzel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott a párt, hogy „a hazánkba külföldről érkező támogatások vonatkozásában sok esetben nem zárható ki az, hogy cserébe valamilyen ellenszolgáltatást kérnek, vagy egyfajta függőségi viszony alakul ki, esetleg zsarolhatóvá válik az, aki a támogatást elfogadta”.

– ismertették javaslatukat.

„Ha tudtuk volna mi, LMP-sek hogy ennyi külföldi pénz jött, akkor nem fizetünk be ennyit az ellenzéki kampányba. Akkor azt mondtuk volna, hogy oldják meg. Micsoda dolog ez?! Nem tudott erről senki. Ott voltam a pártelnöki találkozókon, és senki sem tudott erről. Egyébként is hol látszódott ez a pénz? Mert a kampányban nem. Hova lett elköltve?” – fogalmazott Ungár Péter a 24.hu-nak adott interjújában az amerikai támogatásra vonatkozó kérdésre.

– mutatott rá az LMP társelnöke, hozzátéve: „Ezzel a pénzzel valaki vagy elsétált, vagy a Jóisten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle.”

A volt miniszterelnök-jelölt Ungár Péter interjújára adott reakciójában álellenzékinek nevezte az LMP-s politikust.

Ungár Péter is csatlakozott az álellenzéki kórushoz, akik napról napra mondják fel a Fidesz propagandaszövegeit. Az LMP társelnökének nyilatkozata szerint nem tudott arról, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom történelmünk legkorruptabb rendszerének leváltásához támogatást kapott az amerikai magyaroktól. Ez egyrészt rendkívül furcsa egy aktív pártvezető részéről, hiszen a támogatás ténye nemcsak az amerikai, de a magyar sajtóban is megjelent már 2022 márciusában is. Másrészt a Fidesz korábbi vádjaival szemben megerősíti, hogy külföldi támogatás nem került és nem is kerülhetett pártokhoz