Most Újbuda viszi bíróságra a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét

A XI. kerület véleménye szerint a beruházás már az építéssel is, de főleg az azt követő üzemszerű működéssel túlzott környezetkárosítást okozna. Bár a Fővárosi Törvényszék a korábbi környezetvédelmi engedélyt megsemmisítő határozatában részletesen kitért arra, milyen szempontok alapján kell elkészíteni a tanulmányt, ezeket a beruházó nem vagy csak részben vette figyelembe.

Nem teljesíti a korábbi bírósági döntésben foglaltakat a Déli Körvasút-beruházás most kiadott, újabb környezetvédelmi engedélyének alapját képező hatástanulmány. A dokumentumban továbbra is komoly hiányosságok vannak, ezért Újbuda önkormányzata bíróságon támadja meg a döntést – írja közleményében a városrész vezetése.

Amint arról korábban beszámoltunk, pénteken a Pest Megyei Kormányhivatal másodszor is megadta a környezetvédelmi engedélyt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére, így folytatódhat a Kelenföld és Ferencváros állomás közötti háromvágányú kapcsolat és az új elővárosi megállók kialakítása.

Első alkalommal a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesület (Popék) kifogásolta az engedély jogszerűségét, a pert pedig meg is nyerte, most pedig Újbuda önkormányzata vitatta. A XI. kerület szerint a Fővárosi Törvényszék a korábbi környezetvédelmi engedélyt megsemmisítő határozatában részletesen kitért arra, milyen szempontok alapján kell elkészíteni a tanulmányt, ezeket a beruházó azonban nem vagy csak részben vette figyelembe.



A helyhatóság álláspontja szerint

a vizsgálat egyebek mellett nem tér ki a lehetséges alternatíva, a hőhatás és hőszigethatás vizsgálatára, a zajvédelemre, illetve a természetkárosító hatásokra sem.

A hiányosságokat már a megismételt engedélyezési eljárás során is jelezték a hatóság felé, hangsúlyozva, hogy nem támogatják az engedélyt, amennyiben ezeknek a feltételeknek nem felel meg. Most – a jogszabályban előírt határidőn belül – megtámadják a 2022. november 11-én kelt környezetvédelmi engedélyt.



A beruházás már az építéssel is, de főleg az azt követő üzemszerű működéssel túlzott környezetkárosítást okozna, hiszen a projekt jelen tervek szerinti megvalósulása esetén évente 51 ezer tehervonat haladna át a kerületen.





A kerület vezetése hangsúlyozza, hogy Újbuda vezetése nem a személyforgalomban betöltött funkció fejlesztését kívánja megakadályozni jelen vasúti hálózaton, hanem a nem budapesti célú jelentős tranzit-teherforgalom megfelelő alternatív V0 vasútvonalon történő áthelyezésével kívánja elérni az optimális, a meglévő környezetet és a kialakult természeti értékeket legkevésbé érintő műszaki megoldást.

