Hiányoznak a postahivatalok, főleg ott, ahol csak egy volt

Hétfőtől bezárt országszerte 366 postahivatal. A Magyar Posta az energiatakarékosság érdekében az ideiglenes szüneteltetés mellett döntött. Vannak olyan települések, ahol egyetlen posta működött, és azt is bezárták. Tiltakozásképpen Vácon aláírásgyűjtést indítottak, Budapest II. kerületében pedig újranyitás esetén fizetné az önkormányzat a két bezárt posta fenntartási díját.

Mint arról beszámoltunk, Budapesten 35 postát zártak be az energiaválság miatt. Őrsi Gergely II. kerületi polgármester egyedi bélyegekkel tiltakozik a posták bezárása ellen, sőt, a számlákat is kifizetné a cég helyett, ha nem zárnak be a fiókok a 366 bezárt posta között. A II. kerület nyolc postájából kettő tart nyitva hétfőtől, miután a Magyar Posta az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében 366 hivatal üzemeltetését szünetelteti az országban.

A II. kerület polgármestere azt várja, hogy a posta vezetése elfogadja ajánlatukat, miszerint ingyen odaadnának két olyan üzlethelyiséget, amely eddig is postaként működött, és állnák a rezsiköltségeket.

Gazdaságilag nem nehéz belátni, hogy a racionális döntés, hogy ha ezt a két postát legalább nyitva tartják, de ugyanúgy szeretnénk megküzdeni a hidegkúti postáért is, hiszen az mozgáskorlátozott emberek által is látogatott

– mondta az ATV-nek Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.

Balatonszentgyörgy polgármestere levélben értesült a postájuk bezárásáról. Baumgartner László szerint a településen nincs másik hivatal, így a lakosság és a vállalkozások is rossz helyzetbe kerültek. „A jövőben az embereknek 5-10 kilométert kell utazniuk, hogy intézzék a dolgaikat” – mondta a polgármester.

Vácon tüntettek, pár nap alatt több ezer aláírás gyűlt össze

Vácon tüntetést szerveztek a bezárásra ítélt posta megmentéséért. A városban korábban három posta működött, hétfőtől viszont már csak kettő tart nyitva. A váci képviselők aláírásgyűjtést indítottak, pár nap alatt több mint 2200-an írták alá a bezárás elleni petíciót.

Volt egy közlemény, ami a Magyar Posta weboldalán is megtalálható, hogy elsősorban kis forgalmú postahivatalokat zárnak be költségcsökkentő intézkedés címén. De ennek a deákvári postahivatalnak meglehetősen nagy forgalma van, gyakorlatilag nyitvatartási időben az utcán áll folyamatosan a sor vége

– állította Tótváradi-Nagy Bence önkormányzati képviselő.

A Magyar Posta közölte, a bezárt posták 740 dolgozója nem veszítette el a munkáját, átirányították őket azokra a postákra, ahova a forgalom átterelődik. Ezeken a postákon pluszablakokat nyitnak, és bővítik a kapacitást. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján november elejétől március közepéig szünetel az ügyfélfogadás a kisebb forgalmú okmányirodákban és kormányablakokban is.

(Borítókép: Róka László/MTI)