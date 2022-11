A Momentum bedobott egy harmadik nevet a kalapba, a DK nem jelöl

Róna Péter vagy Andor László? Nincs egyetértés az ellenzéki oldalon a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagját illetően – írtuk tegnapi cikkünkben.

A Jobbik, az LMP és a Párbeszéd Róna Pétert javasolja a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági tagjának. A közleményben így érveltek az ellenzék korábbi államfőjelöltje, az Oxfordban tanító jogász és közgazdászprofesszor mellett:

„Az MSZP dr. Andor Lászlót, Magyarország korábbi európai uniós biztosát, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazgatótanácsának korábbi tagját javasolja az MNB felügyelőbizottsági tagjának” – jelentette be tegnap a szocialista párt.

Az MSZP kifejtette, hogy azért javasolja Andor Lászlót az MNB felügyelőbizottsági tagjának,

A négy párt bejelentése után a 2022-es választáson szövetségben indult hat párt másik kettő szereplőjénél, a Demokratikus Koalíciónál és a Momentumnál is érdeklődtünk, hogy kit javasolnak az MNB felügyelőbizottsági tagjának.

A Momentumtól megtudtuk, hogy Varga Csabát javasolja felügyelőbizottsági tagnak. A párt lapunkkal közölte, hogy

Varga Csaba korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) főigazgatója volt, de dolgozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi koordinátoraként is, illetve az Európai Parlament szaktanácsadójaként is. Emellett többéves szakmai tapasztalatot gyűjtött a bankszektorban is, több bank munkatársaként is – például a MagNet Bank Zrt. pénzügyi igazgatója is volt. Említésre méltó még, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft.-nél is dolgozott vezető beosztásban, illetve korábban a Magyar Nemzeti Banknál is volt a tőkepiaci főosztály osztályvezetője, valamint a Világbank-főosztály osztályvezető-helyettese.