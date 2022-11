Több mint 20 évet tanított, a negyedmillió forintot sem érte el a fizetése

Huszonhárom, pedagógusi pályán eltöltött év ellenére is mindössze 230 ezer forint volt a nettó fizetése az egyik budapesti gimnázium tanárának, aki emiatt el is hagyta a pályát. Hétfőn kezdődött meg az az egyhetes munkabeszüntetés, amihez az általános iskolák mellett egy óvoda is csatlakozott.