Megszólalt a magyar honvédelmi miniszter: Azonnal képesek vagyunk reagálni

Leállt a Barátság kőolajvezeték, a tartalékok révén az ellátás azonban egyelőre zavartalan. Úgy tudjuk, a találat nem a vezetéket, hanem az áramellátást biztosító transzformátort érte. Egy másik hír szerint eltévedt orosz rakéták lépték át a NATO-tag Lengyelország határát. Az ukrán határhoz közeli Przewodów városban becsapódó rakéta egy gabonaszárítót talált el, két ember halálát okozva.

A támadás miatt Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanács ülését.

Az M1 televíziónak nyilatkozva Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megerősítette, hogy a Barátság kőolajvezetéket ért találat miatt nem érkezik Magyarországra olaj, de a Mol vezetői arról tájékoztatták a kormányt, hogy az ellátást biztosítani tudják hosszabb távon is.

A lengyel területet ért rakétatámadásról szólva jelezte: beszélt a NATO főtitkárával és több ország védelmi miniszterével is, a jelenlegi információk alapján mindenki nyugalomra inti a lakosságot. Egyelőre figyelemmel kísérik az eseményeket, a magyar honvédség pedig az ország védelme érdekében most is rendelkezésre áll.

Egyelőre semmilyen különleges lépést nem kell tennünk. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a teljes európai és NATO-rendszerrel. Azonnal képesek vagyunk reagálni, hogyha bármi történik

– hangsúlyozta a magyar honvédelmi miniszter.

Mint beszámoltunk róla, Ukrajna-szerte több nagyvárost is támadás ért. Bár a légvédelmi rendszerek az ország nagy részén működtek, a támadás egyes településeken óriási kárt okozott, köztük Kijevben is. Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko tájékoztatása szerint a város Pecserszk nevű kerületét érte a csapás. Ezenkívül találat érte Csernyihiv, Cserkaszi, Mikolajiv, Szumi, Odessza, Harkiv és Lviv területét is.

A támadás több területen áramkimaradást okozott, de nemcsak Ukrajna, hanem Moldova területén is jelentős energiaellátási problémák vannak. Részletesebben az orosz támadásokról ebben a cikkünkben számoltunk be.

(Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j3) a Védelmi Tanács ülésén a Karmelita kolostorban 2022. november 15-én este. Balról Pintér Sándor belügyminiszter (b) és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b2), a kormányfő mellett Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (j4), jobbról Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI)