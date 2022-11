Újabb lépéseket tett a kormány az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében

Ismét módosítanák a vagyonnyilatkozati rendszert, miközben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is új feladatot kapna – kedd este többek között erről nyújtott be törvényjavaslatot a kormány. A cél továbbra is az Európai Bizottsággal való mihamarabbi megegyezés.